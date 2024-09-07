Українські дрони б'ють на 1800 км по цілях у РФ: Буданов розкрив подробиці

Над розвитком безпілотних систем працюють найкращі фахівці, наголосив начальник ГУР.

https://glavred.net/ukraine/ukrainskie-drony-byut-na-1800-km-po-celyam-v-rf-budanov-raskryl-podrobnosti-10595033.html Посилання скопійоване

Кирило Буданов розповів про удари по цілях у РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ASTRA, 22 окрема механізована бригада

Українські ударні безпілотники здатні бити по цілях не території країни-агресора РФ на відстань до 1800 кілометрів, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Про це він написав у своєму Facebook у привітанні з нагоди Дня воєнної розвідки України.

"Безпілотні системи, над розвитком яких наразі працюють найкращі фахівці, зокрема, представники Головного управління розвідки, вже дають змогу уражати військові об'єкти держави-агресора на відстані до 1800 км", - зазначив начальник ГУР.

відео дня

За його словами, військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак.

"Уся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і зазнаватиме втрат. Адже замість того, щоб захищати своє, Росія обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави", - наголосив він.

Український генерал також нагадав про те, що в поточному році завдяки успішним діям військових розвідників Україна довела світові - Чорне море не належить Росії.

Буданов додав, що протягом року кіберфахівці ГУР провели десятки успішних операцій, отримавши для України цінні відомості, проникли в бази даних держави-агресора, виявили слабкі місця у зв'язку: "І це не єдине джерело інформації про діяльність військово-політичного командування Росії, які є в розпорядженні української військової розвідки".

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Удари по цілях у РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ГУР вдалося вразити одразу кілька цілей у РФ. Дрони української розвідки вразили ворожий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3 на аеродромі "Оленя". Про це повідомив співрозмовник УП у ГУР МОУ.

Джерело в українській розвідці повідомляє, що також унаслідок диверсії знищено багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

Нагадаємо, захисники України завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. У Генштабі Збройних сил України наголосили, що це один з аеродромів, які країна-агресорка Росія використовує для контролю повітряного простору та нанесення ударів по території України.

Як повідомлялося раніше, поблизу військового аеродрому в місті Морозовськ Ростовської області також прогриміли потужні вибухи. Місцеві жителі писали, що дрон влучив у цистерну.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред