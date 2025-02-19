Дрони атакували НПЗ у Самарській області РФ, спалахнула пожежа

Очевидці повідомляли щонайменше про два вибухи. Місцева влада підтвердила атаку і пожежу на НПЗ.

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Наслідки атаки на Сизрань / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Самарську область РФ атакували дрони

Під удар потрапив Сизранський нафтопереробний завод

У ніч на 19 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Сизрані Самарської області. РосЗМІ з посиланням на очевидців писали щонайменше про два вибухи. Місцева влада підтвердила атаку і пожежу на НПЗ.

Близько 02:00 Telegram-канали країни-агресора писали про масовану атаку і рух БпЛА в напрямку міста. Невдовзі там пролунали перші потужні вибухи. Перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

відео дня

У Мережі з'явилися кадри з місця "прильотів". На фото та відео стовп диму та пожежа.

Дивіться відео - Кадри наслідків атаки на Сизранський нафтопереробний завод:

Про наслідки атаки українських дронів також повідомив губернатор області В'ячеслав Федорищев. За його словами, постраждалих, попередньо, внаслідок атаки немає, на місці працюють оперативні служби.

Незважаючи на те, що на місце влучення, за словами губернатора, виїхали всі екстрені служби, пожежу їм ще не вдалося локалізувати або припинити.

Зазначимо, Сизранський нафтопереробний завод - завод паливного профілю, входить до складу ПАТ НК Роснефть.

Атаки на російські НПЗ - останні новини

У ніч на 17 лютого в Краснодарському краї РФ сталася масштабна атака безпілотників. Під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод і НПС Кропоткінська.

У ніч на 11 лютого російські міста Енгельс і Саратов атакували дрони. В Енгельсі зафіксували щонайменше 11 вибухів поблизу аеродрому. У Саратові після вибухів спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі Роснефті.

Як повідомляв Главред, Сили оборони вразили важливий об'єкт РФ. У Генштабі ЗСУ повідомили, що високоточний і скоординований удар на Курщині призвів до знищення пункту управління ворога. Українські військові здійснили цю операцію в рамках системної роботи.

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