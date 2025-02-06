Давня пріоритетна ціль: ЗСУ нарощуватимуть удари по аеродромах та НПЗ Росії

Головне із заяви експерта:
- Аеродром РФ у Приморсько-Ахтарську давно був пріоритетною ціллю ЗСУ
- Такі удари завдаватимуться по території РФ і надалі
- Також збільшиться кількість атак на російські НПЗ
Російський аеродром у Приморсько-Ахтарську давно був у пріоритетних цілях для Сил оборони України. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі FREEДОМ.
"Звичайно, кардинально навряд чи це вплине сьогодні на всю картину запуску Шахедів територією нашої країни, але те, що ворогові завдано удару, — це однозначно, тим паче Приморсько-Ахтарський давно був у пріоритеті, на порядку денному. Ось долетіли, вдарили, і те, що там пожежа, що там детонація — це факт уже підтверджений. Наскільки суттєвими будуть втрати росіян, думаю, ми дізнаємося після дорозвідки", — сказав він.відео дня
Спікер також наголосив, що такі удари завдаватимуться по території РФ і надалі.
За його словами, особливу увагу Сили оборони України приділяють тим військовим об’єктам, звідки злітає тактична авіація або ударні безпілотники.
"У будь-якому разі, особливо для жителів південних регіонів нашої країни, новина, звичайно, прекрасна, тому що, як правило, з Приморсько-Ахтарського летить на Херсон, на Миколаївщину, на Одещину, інші регіони. Я думаю, що таких новин буде більше", — підкреслив Братчук.
Крім того, він прогнозує, що також збільшиться і кількість атак на російські НПЗ, що призводить до наростаючих проблем у РФ.
"Економіці Росії буде важче справлятися з тим, щоб забезпечувати фронт, насамперед нафтопродуктами, і це буде відчуватися саме на полі бою", - підсумував він.
Удари по території РФ - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 6 лютого безпілотники атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії. Саме звідси окупанти запускають дрони-камікадзе для атак на українські міста.
Також відомо, що підрозділи Служби безпеки України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони в ніч на 5 лютого уразили ТОВ "Албашнефть" у Краснодарському краї РФ.
Крім того, Сили оборони вночі 3 лютого уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод. Обидва цих стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.
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Хто такий Сергій Братчук?
Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.
Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.
Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.
Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.
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