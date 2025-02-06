Давня пріоритетна ціль: ЗСУ нарощуватимуть удари по аеродромах та НПЗ Росії

Після ударів ЗСУ, економіці Росії буде важче справлятися з тим, щоб забезпечувати фронт.

https://glavred.net/ukraine/davnyaya-prioritetnaya-cel-vsu-budut-narashchivat-udary-po-aerodromam-i-npz-rossii-10637267.html Посилання скопійоване

Удар ЗСУ по аеродрому РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Головне із заяви експерта:

Аеродром РФ у Приморсько-Ахтарську давно був пріоритетною ціллю ЗСУ

Такі удари завдаватимуться по території РФ і надалі

Також збільшиться кількість атак на російські НПЗ

Російський аеродром у Приморсько-Ахтарську давно був у пріоритетних цілях для Сил оборони України. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі FREEДОМ.

"Звичайно, кардинально навряд чи це вплине сьогодні на всю картину запуску Шахедів територією нашої країни, але те, що ворогові завдано удару, — це однозначно, тим паче Приморсько-Ахтарський давно був у пріоритеті, на порядку денному. Ось долетіли, вдарили, і те, що там пожежа, що там детонація — це факт уже підтверджений. Наскільки суттєвими будуть втрати росіян, думаю, ми дізнаємося після дорозвідки", — сказав він. відео дня

Спікер також наголосив, що такі удари завдаватимуться по території РФ і надалі.

За його словами, особливу увагу Сили оборони України приділяють тим військовим об’єктам, звідки злітає тактична авіація або ударні безпілотники.

"У будь-якому разі, особливо для жителів південних регіонів нашої країни, новина, звичайно, прекрасна, тому що, як правило, з Приморсько-Ахтарського летить на Херсон, на Миколаївщину, на Одещину, інші регіони. Я думаю, що таких новин буде більше", — підкреслив Братчук.

Крім того, він прогнозує, що також збільшиться і кількість атак на російські НПЗ, що призводить до наростаючих проблем у РФ.

"Економіці Росії буде важче справлятися з тим, щоб забезпечувати фронт, насамперед нафтопродуктами, і це буде відчуватися саме на полі бою", - підсумував він.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по території РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 6 лютого безпілотники атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії. Саме звідси окупанти запускають дрони-камікадзе для атак на українські міста.

Також відомо, що підрозділи Служби безпеки України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони в ніч на 5 лютого уразили ТОВ "Албашнефть" у Краснодарському краї РФ.

Крім того, Сили оборони вночі 3 лютого уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод. Обидва цих стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.

Читайте також:

Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред