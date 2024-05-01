Дрони атакували дві області РФ: на Рязанському НПЗ спалахнула пожежа

Атака на НПЗ сталася близько третьої години ранку. Спочатку було чути гул, а потім прогриміли два вибухи.

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Безпілотники атакували НПЗ у Рязані / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 37 окрема бригада морської піхоти

У ніч 1 травня в Росію прийшла "бавовна" - безпілотники атакували Рязанську та Воронезьку області країни-агресора. На Рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа.

Як пише Baza з посиланням очевидців, атака на НПЗ сталася близько третьої години ранку. Спочатку було чути гул, а потім прогриміли два вибухи.

"Зараз на заводі працюють співробітники оперативних служб. За попередніми даними, постраждалих немає. Зараз на заводі працюють оперативні служби", - ідеться в повідомленні.

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Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив факт атаки, заявивши, що один безпілотник нібито збили. Кількість БПЛА, які долетіли до Рязанського НПЗ, чиновник не уточнив.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив у Telegram-каналі, що в ніч на середу над територією Воронезької області було збито два безпілотники.

За його словами, один із них було збито в передмісті Воронежа, а ще один - у Воронезькій області.

Довідка. Рязанський нафтопереробний завод перебуває під контролем НК "Роснефти". Більшість продуктів нафтопереробки експортується.

Дивіться відео - На Рязанському НПЗ виникла пожежа:

Атаки на Рязанський НПЗ - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 березня в Росії прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів. Зокрема, голосно було в місті Рязань - там було чутно три вибухи, за якими послідувала пожежа на нафтопереробному заводі. Площа загоряння на нафтозаводі в Рязані становила близько 100 квадратних метрів. Пожежа охопила установку блоку теплообмінника.

Крім Рязанського НПЗ під удар потрапили також нафтопереробні підприємства в Кстово (Нижегородська область) і Киришах (Ленінградська область). Атаковані НПЗ входять до топ-5 найбільших заводів у Росії.

За даними ЗМІ, атаки провела Служба безпеки України. Зазначається, що це продовження низки спецоперацій щодо ворожих НПЗ, які раніше розпочала СБУ.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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