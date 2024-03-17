УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Росії 32 великих НПЗ, по третині ЗСУ завдали удару: куди вже "прилітало"

Яна Ставська
17 березня 2024, 16:35
Експерт перерахував найбільші нафтопереробні заводи в Росії.
Пожежа на нафтопереробному заводі, Волгоград, Лукойл
Пожежа на НПЗ Лукойла у Волгограді / Колаж: Главред, фото: скріншот, росЗМІ

У Росії 32 великих і системоутворюючих НПЗ, але є і дрібніші. По третині цих об'єктів ЗСУ вже завдали ударів, погодився в інтерв'ю Главреду президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

"У Росії трохи більше 70-ти нафтопереробних заводів, але основних великих - 32. І більше десятка основних НПЗ уже були вражені. Це не означає, що вони зовсім припинили свою роботу, але за умови нашого систематичного докладання зусиль їм буде складно працювати", - зазначив експерт.

Але жоден із цих НПЗ і так не працював на повну потужність, додав Гончар.

відео дня

Найбільші НПЗ Російської Федерації: Омський, Киришинський, Рязанський, Нижегородський, Ярославський. Їхня потужність - плюс-мінус 20 мільйонів тонн. Омський - найбільший, його потужність 21 мільйон тонн.

"І майже в усі вже прилітало, зокрема, в Ярославський, Рязанський, Нижегородський. Адже всі вони - на європейській частині Росії, куди ми можемо дотягнутися. Зрозуміло, що Омськ далеко, це практично Південний Урал", - сказав Гончар.

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, обіймаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі - спочатку очолював енергетичні програми та київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а 2009 року заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор і редактор низки книжок і публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і в Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо говорити про основні, але менші НПЗ, то на півдні Росії прилітало по Краснодарському, Афіпському, Ільському, Слов'янському (на Кубані), Новошахтинському, Туапсинському і Волгоградському. Якщо названі вище п'ять заводів - це заводи вищої ліги, то перераховані тут - заводи першої ліги.

Ці заводи важливі з точки зору того, що вони розташовані на півдні Росії, ближче до зони ведення бойових дій і зручніше, тому що коротке плече логістичного постачання.

Удари БПЛА по НПЗ росіян

Як писав Главред, у російській Нижегородській області припинено щонайменше половину виробництва нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижнегоронефтеоргсинтез" (НОРСІ). Це сталося після атаки дронів на місто Кстово, де і розташоване підприємство.

НОРСІ переробляло близько 15,8 мільйона тонн російської нафти на рік. Це становило 5,8% від загального обсягу переробленої нафти в РФ.

Bloomberg підсумовує, що останні атаки БПЛА зупинили три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресора Росії.

Удари України спрямовані на те, щоб перервати російський експорт і постачання палива для російської окупаційної армії на передовій.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні НПЗ Михайло Гончар війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Вибух у військовій частині та вертоліт у вогні: у "ПМР" поскаржилися на атаку дронів

Вибух у військовій частині та вертоліт у вогні: у "ПМР" поскаржилися на атаку дронів

18:03 Світ
Росіяни "стирають" цілі населені пункти: на Сумщині почалася масова евакуація

Росіяни "стирають" цілі населені пункти: на Сумщині почалася масова евакуація

17:01 Україна
Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі

15:42 Світ
Всі головні новини

Популярне

Удар вакуумною бомбою по українських військових: в ГУР відповіли на заяви РФ 15747

Удар вакуумною бомбою по українських військових: в ГУР відповіли на заяви РФ

Як позбутися жирного блиску на куртці: засмальцьовані рукави не будуть проблемою 7272

Як позбутися жирного блиску на куртці: засмальцьовані рукави не будуть проблемою

Що потрібно випити 17 березня, щоб зміцнити своє здоров'я на весь рік: прикмети 5369

Що потрібно випити 17 березня, щоб зміцнити своє здоров'я на весь рік: прикмети

Трамп назвав Зеленського видатним продавцем та вимагає повернути гроші 4839

Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" та вимагає повернути гроші

Останні новини

18:03

Вибух у військовій частині та вертоліт у вогні: у "ПМР" поскаржилися на атаку дронів

17:16

Жорстоке вбивство українки у ФРН: росіянка і німець могли планувати кіднепінг

17:01

Росіяни "стирають" цілі населені пункти: на Сумщині почалася масова евакуаціяФото

16:35

У Росії 32 великих НПЗ, по третині ЗСУ завдали удару: куди вже "прилітало"

16:32

Любовний гороскоп з 18 до 24 березня: Тельцю - втручання друга, Раку - закоханість

Удари по НПЗ, прорив кордону і протести: як проходить фінал "виборів" у РФУдари по НПЗ, прорив кордону і протести: як проходить фінал "виборів" у РФ
16:16

Похід на Москву і повалення Путіна: розкрито головні завдання російських повстанців

15:58

Відомий український актор вдома вчиться керувати дроном: збирається до ЗСУ

15:42

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі

15:26

Життя з ними стане пеклом: мольфар назвав найнестерпніші знаки зодіакуВідео

Реклама
15:13

В окупантів великі втрати: ЗСУ відкинули російських штурмовиків на півдні

14:57

Не користь, а шкода: чому дітям не можна давати мед

14:45

"Вже відсвяткувала": співачка з України Успенська отримала паспорт РФ

14:29

Британія радить Україні далі бити по Криму: обіцяє сприяти передачі Taurus

14:14

У Миколаєві два "прильоти": РФ вдарила ракетами по півдню України

14:03

Чому не можна сидіти на столі: про що попереджає давня прикмета

14:01

"Не думай про завтра - це за тисячу років": рецензія на фільм "Я, "Побєда" і Берлін"Відео

13:58

Макрон хоче припинити вогонь в Україні на деякий час: у Путіна оскаженіли

13:43

Дивовижна закуска з СРСР: готувати 1 хвилину, а розмітають зі столу за 10 секундВідео

12:56

Жінка назвала дитину на честь свого інтернет-провайдера: на це була причина

12:54

Гороскоп Таро на 18-24 березня: Овен - конфлікт, Рак - нові справи

Реклама
12:47

Слов'янський НПЗ у Росії потужно атакували спецслужби України - ЗМІ

12:46

"Бомби на голову летіти вже не будуть": що трапиться в Україні, коли війну терміново буде завершеноВідео

12:15

Помер Геннадій Москаль

11:53

Сніг і дощ накриють Україну: синоптик сказав, де чекати негоди

11:35

Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" та вимагає повернути грошіВідео

11:33

Китайський гороскоп на завтра 18 березня: Мавпам - важлива розмова, Тиграм - знайомство

10:59

"Третю добу атакують без техніки": офіцер ЗСУ розкрив ситуацію під Авдіївкою

10:57

Кадрові перестановки у ЗСУ: речник ОСУВ "Таврія" залишив посаду

10:30

В Україні виросли тарифи на комунальні послуги: які найдорожчі

10:26

Бойові дії в РФ: російські добровольці увійшли у ще одне село в країні-агресорці

09:40

Росіянам "злили" плани Шаппса відвідати Одесу: Лондон відреагував

09:28

Гороскоп на завтра 18 березня: Леву - привід для радості, Рибам - вигода

09:18

Фінансовий гороскоп на тиждень із 18 до 24 березня: у кого зашуршить у кишенях

09:17

Росіяни не припиняють наступ: є загроза прориву оборони ЗСУ

09:00

8 регіонів Росії атакували дрони: були потужні вибухи на одному з НПЗВідео

08:53

Де росіяни наступатимуть у 2024 роціПогляд

08:52

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 березня: Овнам - важливий захід, Рибам - сварка

07:40

РФ вночі масовано атакувала Україну дронами і ракетами: були влучання в одній області

06:45

Європа почала діяти не озираючись на СШАПогляд

04:45

Як позбутися жирного блиску на куртці: засмальцьовані рукави не будуть проблемою

Реклама
03:40

Як можна збільшити швидкість мобільного інтернету: хитрий фокус знають одиниціВідео

02:34

Висадка морського десанту РФ в Придністров'ї: експерт оцінив загрозу для України

01:33

Дуже складна головоломка: потрібно швидко знайти п'ять прихованих предметів

16 березня, субота
23:59

РФ відчула на собі силу вітчизняної зброї: Зеленський назвав потужну зброю ЗСУ

23:18

"Путін розраховував, що ми розіб'ємося": Макрон дав гучну заяву про війну в Україні

22:56

Хоче врятувати зад: стало відомо, хто напоумив Лорак форсувати отримання громадянства РФ

22:17

У Франції "немає лімітів": Макрон прямо висловився про відправку військ в Україну

22:10

Зеленський провів нараду із Сирським і назвав "найгарячіші" точки фронту

21:18

Що потрібно випити 17 березня, щоб зміцнити своє здоров'я на весь рік: прикмети

21:09

Обмін Тьоткіно на Мелітополь: Буданов відповів на пропозицію повстанців РФ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти