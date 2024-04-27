Краснодарський край під потужною атакою дронів: горять два НПЗ та військовий аеродром

Під час атаки безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї пошкоджено ректифікаційну колону.

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У Росії потужна "бавовна" / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондрат'єв заявив, що у ніч на суботу, 27 квітня, безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинилися нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янськ ЕКО" поблизу міста Слов'янськ-на-Кубані та Ільський НПЗ та інші об'єкти регіону

За словами Кондрат'єва, що у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах нібито знищили понад 10 безпілотників.

"Намагалися атакувати НПЗ і об'єкти інфраструктури. Як доповідають із місць - постраждалих і серйозних пошкоджень немає. Оперативні служби ліквідовують загоряння внаслідок падіння БПЛА", - написав чиновник у Telegram. відео дня

За даними російських ЗМІ, близько 05:00 у передмісті Слов'янська-на-Кубані було чутно близько семи вибухів, а потім у небі виник яскравий та потужний спалах. Відомо, що під час атаки безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї пошкоджено ректифікаційну колону.

Також у Мережі повідомили, що у Сіверському районі Краснодарського краю атаковано ще Ільський НПЗ. Після атаки БПЛА на заводі виникла пожежа.

Вибухи на російських НПЗ / скріншот: Telegram

Дивіться відео про те, як російські НПЗ атакували дрони:

В українському Міністерстві енергетики у Telegram підтвердили, що цієї ночі в Краснодарському краї були атаковані два НПЗ.

Попередньо відомо, що удари було завдано по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа. Також у Мережі повідомили, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після удару БПЛА.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Нагадаємо, що 20 квітня Росію вночі масовано атакували дрони, були вибухи і пожежі у 8 областях. У російських пабліках повідомили, що було чутно вибухи біля міста Старий Оскіл, а у небі було видно яскравий спалах - за містом пожежа.

У російському Воронежі "розцвіла бавовна". У місті була сильна пожежа, дим виднівся із різних районів міста. Російські пропагандисти пожалілись на атаку безпілотників у Воронезькій та Білгородській області.

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