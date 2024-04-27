СБУ потужно вдарила по військовому аеродрому і двох НПЗ в РФ – ЗМІ

Служба безпеки України спільно з Силами оборони атакувала безпілотниками військовий аеродром та два нафтопереробні заводи (НПЗ) у Краснодарському краї країни-агресорки Росії.
У ніч на суботу, 27 квітня, дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевск", а також Ільський і Слов’янський НПЗ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела.
Зазначається, що на атакованому аеродромі розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційна станція та засоби радіоелектронної боротьби російських окупантів.
Також були нанесені удари по ключових технологічних об'єктах Ільського і Слов’янського нафтопереробних заводів на Кубані – по ректифікаційних та атмосферних колонах. Як зазначають джерела видання, після ударів на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.
"СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об‘єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни. В країни-терориста "бавовна" палає і буде палати", – зазначило джерело.
Варто зазначити, що це вже не вперше Ільський та Слов’янський нафтопереробні заводи піддаються атакам – такі випадки вже бували і раніше.
Дивіться відео наслідків атаки на аеродром та НПЗ в РФ:
Дивіться відео наслідків атаки на аеродром та НПЗ в РФ:
Нагадаємо, вранці 27 квітня повідомилося, що Краснодарський край під потужною атакою дронів - горять два НПЗ та військовий аеродром. Під час атаки безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї пошкоджено ректифікаційну колону.
Що за відомство СБУ?
Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".
Атаки по території Росії – останні новини
Раніше повідомлялося, що СБУ уразила російську РЛС, яка контролювала небо на 700 км вглиб України. Удар по станції був завданий за допомогою семи дронів-камікадзе літакового типу. Ураження цієї радіолокаційної станції допоможе нашим військам вести розвідку, запускати дрони і якісніше використовувати армійську авіацію на цій ділянці.
Також повідомлялося, що ГУР вдарило по заводу в Татарстані, на якому РФ робить ТУ-22М, з яких б'є по Україні. Безпілотники військової розвідки України вдарили по авіаційному заводу імені Горбунова в Казані, Татарстані – вибухи на об'єкті прогриміли вранці, 17 квітня.
20 квітня Росію вночі масовано атакували дрони – були вибухи і пожежі у 8 областях. Внаслідок атаки, зокрема, була пошкоджена енергетична інфраструктура країни-агресорки РФ.
24 квітня повідомлялося, що у РФ після вибухів горить НПЗ. Місцеві жителі повідомили про пожежу на нафтопереробному заводі в Смоленській області. Також дрон упав у Липецьку.
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