РФ масово встановлює 'мангали' на НПЗ: експерт зізнався, чи ефективні вони проти БПЛА

Комплексне використання захисних сіток, разом із засобами РЕБ та ППО, може ускладнити роботу операторів дронів, розповів Владислав Селезньов.

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Росіяни намагаються захистити НПЗ "мангалами" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/andriyshTime

У Росії почали встановлювати захисні сітки, відомі як "мангали", щоб убезпечити нафтопереробні заводи від атак безпілотників. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі "24 каналу".

Експерт зазначив, що окупанти адаптуються до сучасних умов бойових дій, використовуючи різні методи захисту. "Мангали" з'явилися на Слов'янському НПЗ, а біля резервуарів встановлено мобільні системи радіоелектронної боротьби типу "Гроза-С".

"Лише завдяки масованості застосування дронів можна обійти ворожий спротив. Війна – це змагання технологій", - пояснив Селезньов. відео дня

За його словами, комплексне використання захисних сіток, разом із фізичними перепонами, засобами РЕБ та системами ППО, може ускладнити роботу операторів дронів. Однак одиничне застосування "мангалів" не дасть ефекту.

"Впевнений, що наші оператори дронів знайдуть можливості та варіанти, у який спосіб використовувати БпЛА найбільш влучно та болюче для ворога. Щоб противник втрачав, а не мав надійний захист, який би ми не мали змоги подолати", - додав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Атаки України про російських НПЗ - подробиці

Нагадаємо, у ніч на суботу, 27 квітня, дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевск", а також Ільський і Слов'янський НПЗ. На аеродромі, який потрапив під атаку, розташовані десятки військових літаків, радіолокаційна станція та засоби РЕБ окупантів. Також БПЛА вдарили по ключових технологічних об'єктах Ільського та Слов'янського нафтопереробних заводів. Після атак на аеродромі та НПЗ спалахнули пожежі.

Також у ніч на 24 квітня на території Росії пролунали вибухи. Дрон упав на території міста Липецьк, а в Смоленській області сталася пожежа на нафтобазі. Після атаки безпілотників загорілися паливно-енергетичні об'єкти у Смоленській області.

Крім цього, у ніч на 3 квітня український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Цей нафтопереробний завод є одним із п'яти найбільших у Росії.

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