УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Бавовна" в Росії: СБУ атакувала безпілотниками три нафтопереробні заводи - ЗМІ

Анна Ярославська
13 березня 2024, 11:13
Атаковані НПЗ входять до топ-5 найбільших заводів у Росії.
Безпілотник атакував нафтозавод у Рязані
Безпілотник атакував нафтозавод у Рязані / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 13 березня країна-агресор Росія поскаржилася на масовану атаку дронами. Під удар потрапили три нафтопереробні підприємства - у Рязані, Кстово (Нижегородська область) і Киришах (Ленінградська область). Атаковані НПЗ входять до топ-5 найбільших заводів у Росії.

Як пише 24 канал із посиланням на джерела, атаки провела Служба безпеки України. Зазначається, що це продовження низки спецоперацій щодо ворожих НПЗ, які раніше розпочала СБУ.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу Росії. Наше завдання - позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які Росія спрямовує безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", - повідомив співрозмовник видання.

відео дня

Судячи з відео в Мережі, наслідки атаки були досить суттєвими.

Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС Росії в Бутурлинівці та військовий аеродром у Воронежі.

Вибухи та пожежі в Росії

Уранці 13 березня в Росії прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів.

У Рязані було чутно три вибухи, за якими послідувала пожежа на нафтопереробному заводі. За інформацією росЗМІ, атаці піддався завод "Рязаньнефтепродукт".

Дивіться відео - У Рязані горить нафтозавод:

Скриншот

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив про атаку БПЛА. За його словами, на території регіону кілька разів працювали засоби ППО.

За даними місцевих жителів, місто Бутурлинівка і район зазнали потужного обстрілу в ніч на 13 березня. За 4 кілометри від міста розташований військовий аеродром "Бутурлинівка". На ньому базується 899 гвардійський штурмовий авіаційний полк.

Губернатор Бєлгородської області Олександр Гладков повідомив, що безпілотник атакував будівлю ФСБ у Бєлгороді. Ще один дрон врізався в багатоквартирний будинок. Постраждалих немає.

У Бєлгороді було атаковано будівлю ФСБ
У Бєлгороді було атаковано будівлю ФСБ / Фото: t.me/astrapress

Також вибухи гриміли і в Курській області РФ. Губернатор Роман Старовойт заявив, що сили ППО РФ нібито збили три безпілотники. Пізніше він заявив про ще один збитий дрон.

Що таке "бавовна"

Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред.

Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки".

Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна".

"Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії СБУ дрони вибух атака дронів
Реклама

Головне за день

Добровольці Росії зайняли частину населеного пункту в Курській області, деталі

Добровольці Росії зайняли частину населеного пункту в Курській області, деталі

11:26 Світ
"Бавовна" в Росії: СБУ атакувала безпілотниками три нафтопереробні заводи - ЗМІ

"Бавовна" в Росії: СБУ атакувала безпілотниками три нафтопереробні заводи - ЗМІ

11:13 Україна
Дати відпочинок 330 тисячам військових: у Міноборони розкрили плани щодо мобілізації

Дати відпочинок 330 тисячам військових: у Міноборони розкрили плани щодо мобілізації

10:17 Політика
Всі головні новини

Популярне

Весна буде жорстка : що чекає на Україну найближчими днями - прогноз 34795

"Весна буде жорстка": що чекає на Україну найближчими днями - прогноз

Повстанці заговорили про похід на Москву: названо мету і терміни операції у РФ 5051

Повстанці заговорили про похід на Москву: названо мету і терміни операції у РФ

Путіну ця пауза – як кисень : Зеленський назвав ще одну небезпеку для України 4685

"Путіну ця пауза – як кисень": Зеленський назвав ще одну небезпеку для України

Генерал Теплинський потрапив під удар ЗСУ: подробиці атаки на корабель окупантів 3550

Генерал Теплинський потрапив під удар ЗСУ: подробиці атаки на корабель окупантів

Останні новини

12:55

"Відхрестився від рідних": Нікіта Пресняков показав свою позицію

12:34

Скільки кроків треба проходити щотижня, щоб продовжити життя на 3 роки: відповідь науковців

12:28

"Почне мститися Путіну": Кочетков пояснив, хто краще для України - Байден чи ТрампВідео

12:28

Таїсія Повалій назвала свою національність та розкрила пропагандистську місіюВідео

12:13

Олена Кравець показала себе в шкільні роки

Росія нападе на Казахстан або країни Балтії, незалежно від того, хто очолить США – КочетковРосія нападе на Казахстан або країни Балтії, незалежно від того, хто очолить США – Кочетков
12:02

"Масштаби і наслідки": експерт розкрив, коли війська НАТО можуть прибути в УкраїнуВідео

12:01

"Обличчя попливло": блогер розповів, що сталося з дружиною Олега Винника

11:39

В Україні створюють колекцію книжок про 25 незламних міст

11:33

Чим можна замінити крохмаль у рецептах: 5 несподіваних варіантів

Реклама
11:26

Добровольці Росії зайняли частину населеного пункту в Курській області, деталіВідео

11:13

"Бавовна" в Росії: СБУ атакувала безпілотниками три нафтопереробні заводи - ЗМІ

11:04

Молода дружина старого Петросяна народила ще одну дитину

10:59

"Несуться у бік кордону з Молдовою": Братчук розкрив ситуацію в Придністров'ї

10:40

Батарея прослужить довше: 1 функція, яку потрібно ввімкнути на айфоні

10:31

"Козир у переговорах": Путін відреагував на рейд РДК і Легіону свобода Росії

10:20

Найкраща перевірка уважності: потрібно за 9 секунд знайти пташку на дереві

10:17

Дати відпочинок 330 тисячам військових: у Міноборони розкрили плани щодо мобілізації

10:17

"РФ готова до ядерної війни": Путін заявив про підготовку до удару

09:46

"Страшні вибухи": Могилевська записала відео під час обстрілу Кривого Рогу

09:40

Путін захотів мирних переговорів з Україною та назвав свої умови

Реклама
09:28

Вихід на кордони 91-го - відтермінування нової війни: боєць ЗСУ розкрив переможний сценарій

09:02

Гороскоп на завтра 14 березня 2024: Скорпіонам час щось змінювати, Ракам - дзвінок

08:53

Проміняти міць і силу на безвізПогляд

08:33

Китайський гороскоп на 14 березня: Змії - неприємності, Мавпі - вдала угода

08:30

Операція РДК і Легіону свобода в Росії: Данілов виніс вердикт Путіну і Кремлю

08:23

У Росії - вибухи та пожежі: дрони атакували нафтозавод у Рязані та ще три областіВідео

07:41

Тактика "тисячі порізів" і активна оборона: на фронті настала безвихідна ситуація - Spiegel

06:47

Орбан озвучує Трампа чи Путіна?Погляд

06:40

"Шахед" вдарив у багатоквартирний будинок у Сумах: є жертвиФото

05:50

Шольцу погрожують розслідуванням через відмову надати Україні Taurus

05:24

Як швидко позбутися липких слідів від скотчу: від клею не залишиться і сліду

04:52

Коли закінчиться глобальна війна: астролог назвав найважчий рік для України

04:30

Повалення Путіна і захоплення Москви: Пономарьов розкрив сценарій зміни влади у РФ

03:59

Заповіт Меттью Перрі: кому дістануться гроші та майно зірки "Друзів"

03:30

Ведуча Надія Матвєєва вирвала мікрофон у журналістки: причину назвали

03:20

Мадонна вимагала від прикутого до інвалідного візка фаната встати на концертіВідео

02:50

Тільки геній побачить кота за 8 секунд: складна загадка на уважність

02:17

Як розпізнати прострочене яйце: є 2 перевірені способи

01:45

"Розмова глухого з німим": Жданов оцінив, чим можуть закінчитися переговори з РФ

01:36

"Триває боротьба за життя": серед постраждалих є діти, яким нема й року - ОВАФото

Реклама
01:00

Млинці-синнабони: дивовижний рецепт на Масляну, про який ви не чули

00:36

Україна помститься: Зеленський пригрозив РФ ударом у відповідь на обстріл Кривого РогуФото

00:30

Донька Костянтина Меладзе показала красуню-маму на рідкісному фото

12 березня, вівторок
23:18

Євробачення-2024: хто в боротьбі за перемогу наздоганяє Україну - букмекери

22:55

Ердоган чекає на зустріч з Путіним: зробив заяву щодо переговорів з Україною

22:55

"Повинні відібрати": Симоньян погрожує Пугачовій втратою замку

22:50

Вирізали двері, щоб урятувати людей: усі подробиці ракетного удару по Кривому РогуФотоВідео

22:49

Угорщина "серйозно образилась" на Байдена через критику Орбана: викликали посла США

22:26

Молода дружина Віктора Павліка ошелешила своїм виглядом "до"

22:16

Похід на Москву і повалення Путіна: чого домагаються ополченці у двох областях Росії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти