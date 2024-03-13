"Бавовна" в Росії: СБУ атакувала безпілотниками три нафтопереробні заводи - ЗМІ

Атаковані НПЗ входять до топ-5 найбільших заводів у Росії.

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Безпілотник атакував нафтозавод у Рязані / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 13 березня країна-агресор Росія поскаржилася на масовану атаку дронами. Під удар потрапили три нафтопереробні підприємства - у Рязані, Кстово (Нижегородська область) і Киришах (Ленінградська область). Атаковані НПЗ входять до топ-5 найбільших заводів у Росії.

Як пише 24 канал із посиланням на джерела, атаки провела Служба безпеки України. Зазначається, що це продовження низки спецоперацій щодо ворожих НПЗ, які раніше розпочала СБУ.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу Росії. Наше завдання - позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які Росія спрямовує безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", - повідомив співрозмовник видання.

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Судячи з відео в Мережі, наслідки атаки були досить суттєвими.

Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС Росії в Бутурлинівці та військовий аеродром у Воронежі.

Вибухи та пожежі в Росії

Уранці 13 березня в Росії прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів.

У Рязані було чутно три вибухи, за якими послідувала пожежа на нафтопереробному заводі. За інформацією росЗМІ, атаці піддався завод "Рязаньнефтепродукт".

Дивіться відео - У Рязані горить нафтозавод:

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив про атаку БПЛА. За його словами, на території регіону кілька разів працювали засоби ППО.

За даними місцевих жителів, місто Бутурлинівка і район зазнали потужного обстрілу в ніч на 13 березня. За 4 кілометри від міста розташований військовий аеродром "Бутурлинівка". На ньому базується 899 гвардійський штурмовий авіаційний полк.

Губернатор Бєлгородської області Олександр Гладков повідомив, що безпілотник атакував будівлю ФСБ у Бєлгороді. Ще один дрон врізався в багатоквартирний будинок. Постраждалих немає.

У Бєлгороді було атаковано будівлю ФСБ / Фото: t.me/astrapress

Також вибухи гриміли і в Курській області РФ. Губернатор Роман Старовойт заявив, що сили ППО РФ нібито збили три безпілотники. Пізніше він заявив про ще один збитий дрон.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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