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У Росії - вибухи та пожежі: дрони атакували нафтозавод у Рязані та ще три області

Анна Ярославська
13 березня 2024, 08:23
У Рязані спалахнув нафтозавод. У Воронезькій області видно дим у районі військового аеродрому "Бутурлинівка".
Горить нафтозавод у Рязані
Горить нафтозавод у Рязані / Колаж: Главред, фото: скріншот

Вранці в середу, 13 березня, в Росії прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів. Зокрема, голосно було в місті Рязань - там було чутно три вибухи, за якими послідувала пожежа на нафтопереробному заводі.

Як повідомляє Baza, площа загоряння на нафтозаводі в Рязані становила близько 100 квадратних метрів. Пожежа охопила установку блоку теплообмінника. На місце події виїхали пожежники.

"Дрон намагалися збити стрілецькою зброєю, але не вийшло. Унаслідок вибуху двоє людей отримали осколкові поранення. Їх госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Дивіться відео - У Рязані горить нафтозавод:

Скриншот

Губернатор регіону Павло Малков підтвердив атаку на нафтозавод у Рязані.

"Рязанський нафтозавод зазнав атаки БПЛА. В результаті удару почалося загоряння. За попередньою інформацією є постраждалі", - повідомив Малков.

Після повідомлень про вибухи на НПЗ російський Telegram-канал Astra повідомив про повторний проліт безпілотників і нові вибухи.

Дивіться відео - Момент атаки безпілотника по нафтозаводу в Рязані:

Скриншот

Крім того, вибухи прогриміли ще в трьох регіонах країни-агресора РФ.

Вибухи у Воронезькій області РФ

Зокрема, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив про атаку БПЛА. За його словами, на території регіону кілька разів працювали засоби ППО. Нібито було виявлено та ліквідовано безпілотник.

"За попередніми даними, наслідків на землі немає. Режим небезпеки атаки безпілотниками зберігається", - написав він у Telegram.

Пізніше Гусєв повідомив, що "за ніч на території регіону засобами ППО виявлено та знищено понад 30 безпілотників".

"У низці муніципалітетів є незначні пошкодження інфраструктури та житла. Так, у Бутурлиновському районі пошкоджено приватний будинок і трансформаторну підстанцію, а в Радянському районі Воронежа частково зруйновано покрівлю магазину. Постраждалих немає", - ідеться у повідомленні.

У Воронежі було чути вибухи
У Воронежі було чути вибухи / Фото: t.me/astrapress

Водночас Telegram-канал Astra пише, що, за даними місцевих жителів, місто Бутурлинівка та район зазнали потужного обстрілу в ніч на 13 березня. За 4 кілометри від міста розташований військовий аеродром "Бутурлинівка". На ньому базується 899 гвардійський штурмовий авіаційний полк.

Дивіться відео - У Воронежі прогриміли вибухи:

Скриншот

Вибухи в Курській області

Губернатор Курської області Роман Старовойт також повідомив про атаку дронів. За його словами, силами ППО РФ було збито нібито три безпілотники.

Пізніше він заявив про ще один збитий дрон.

"У небі над Курською областю збито ще один український БПЛА літакового типу", - написав Старовойт.

Вибухи в Бєлгородській області

Губернатор Бєлгородської області Олександр Гладков стверджує, що в районі села Серебрянка Новооскольського міського округу системою ППО збито 2 БПЛА літакового типу. В одному приватному домоволодінні загорівся сарай.

Пізніше він написав, що Губкінський міський округ атакували три дрони літакового типу. Після їхнього падіння з подальшою детонацією ніхто не постраждав.

"Перший безпілотник упав у приватному секторі в селі Богословка - є пошкодження лінії газопостачання. Другий безпілотник упав поза населеним пунктом також у районі села Богословка, оперативними службами ведуться пошуки уламків. Третій БПЛА врізався в дерево в місті Губкіно в приватному секторі. Різні пошкодження зафіксовано у двох домоволодіннях: вибито вікна, посічені фасади", - написав він.

Потім Гладков повідомив, що в районі села Кругле Красненського району знову спрацювала система ППО РФ. У результаті нібито збито БПЛА літакового типу. Було пошкоджено лінії електропередачі. Тимчасово без світла залишаються жителі сіл Кругле і Заломне.

Уже під ранок 13 березня губернатор заявив, що під обстріл потрапив населений пункт Шебекине. Частина снарядів упала в промзоні. Постраждав співробітник промислового підприємства.

"У чоловіка контузія і садна. Бригадою швидкої пораненого доставили в міську лікарню №2 міста Бєлгорода. Уся необхідна медична допомога надається", - написав Гладков.

Також стався нібито повторний обстріл. У результаті було вибито вікна в декількох квартирах у багатоквартирному будинку, також було зафіксовано задимлення в боксі на території промислового підприємства. Крім того, пошкоджено лінію електропередачі. Тимчасово без світла залишаються абоненти міста Шебекіно, села Нова Таволжанка і селища Маслова Пристань.

"Бавовна" в РФ

У ніч на 12 березня вибухи було чути в Бєлгородській, Воронезькій, Курській, Московській, Орловській і Тульській областях. Цілями дронів були об'єкти нафтової промисловості.

Зокрема, у місті Кстово Нижегородської області, безпілотник атакував нафтопереробний завод "Лукойл".

За даними джерел, ударний дрон влучив просто в установку перегонки нафти. Унаслідок удару на території підприємства виникла пожежа.

У ніч на 17 лютого в російському Іжевську спалахнула масштабна пожежа - вогонь охопив площу в 3,5 тис. квадратних метрів. Пожежа сталася за адресою ТЦ, який раніше віддали під виробництво БПЛА.

У ніч на 24 лютого в російському Липецьку прогриміли вибухи в районі Новолипецького металургійного комбінату. Після вибухів спалахнула потужна пожежа.

НЛМК - один із найбільших сталеливарних комбінатів у Росії. Продукція заводу застосовується в стратегічно важливих галузях економіки, від будівництва і машинобудування до виробництва енергетичного обладнання.

Що таке "бавовна"

Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред.

Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки".

Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна".

"Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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