Удар РФ по Одеській області: люди залишились без води і тепла, скасовано поїзди

Марія Николишин
19 грудня 2025, 09:27
Відомо, що внаслідок російської атаки постраждала одна людина.
Удар по Одеській області / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі Одеської області
  • Люди залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання
  • Через удар по залізниці багато потягів скасували

У ніч проти 19 грудня країна-агресор Росія атакувала Одесу. Через це мешканці одного з найбільших житлових масивів залишилися без електро-, водо- та теплопостачання. Крім того, постраждала одна людина. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Відомо, що через чергову масовану атаку в Одесі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

"Ударна хвиля пошкодила скління у житловій п’ятиповерхівці. Постраждала одна людина. Внаслідок ворожих ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання", - зазначив він.

Кіпер наголосив, що наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Усі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подавання електроенергії, води та опалення.

В ДСНС додали, що Росія знову била по енергетичній інфраструктурі Одеської області.

"Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували попри тривалі повітряні тривоги. Пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури та вибито шибки у п’ятиповерхівці", - йдеться у повідомленні.

Скасування потягів

В Укрзалізниці розповіли, що цієї ночі ворог вчергове обстріляв Одещину і в тому числі залізничну інфраструктуру. Для подолання наслідків запровадженні зміни для приміських поїздів на 19 - 22 грудня.

Так, 19 та 20 грудня тимчасово не курсуватимуть:

  • №6208 Одеса-Головна (06:05) — Роздільна 1 (07:45);
  • №6207 Роздільна 1 (09:09) — Одеса-Головна (10:49).

19, 20, та 21 грудня не курсуватимуть:

  • ﻿﻿№6254 Одеса-Головна (10:50) — Подільськ (14:42);
  • №6274 Подільськ (14:44) — Помічна (19:30).

20, 21 та 22 грудня не курсуватимуть:

  • ﻿﻿№6273 Помічна (06:20) — Подільськ (11:27);
  • №6257 Подільськ (11:29) — Одеса-Головна (15:24).

Пасажирам радять не хвилюватися через скасування потягів. В Укрзалізниці назвали альтернативні поїзди, які курсують за цими напрямками.

Альтернативні рейси:

  • ﻿№6252 Одеса-Головна (08:30) — Роздільна 1 (10:05) — Вапнярка;
  • №6255 Вапнярка — Роздільна 1 (12:21) — Одеса-Головна (14:02);
  • №6202 Одеса-Головна (16:10) — Роздільна 1 (17:50);
  • №6272 Подільськ (06:58) — Помічна (11:37);
  • №6275 Помічна (13:20) — Подільськ (18:11);
  • №6259 Вапнярка — Подільськ (14:44) — Одеса-Головна (18:34).

Чи можливий масований ракетний удар на Новий рік

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що у Росії є можливості та ресурси для нанесення ударів по Україні.

Він наголосив, що краще не втрачати пильність навіть на новорічні свята та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"Наприклад, Путін використовував як привід для обстрілу День Збройних сил України. Тож для обстрілу Росія може використовувати будь-яку дату, її ніщо в цьому не зупинить", - сказав військовий експерт.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, З вечора 17 грудня до ранку 18 грудня країна-агресорка Росія атакувала Україну ударними дронами. На локаціях у Миколаївській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях зафіксовано пожежі, руйнування, а також є постраждалі внаслідок російської атаки.

Військовий аналітик Олег Жданов заявив, що російська армія змінила підхід до нанесення ударів по Україні. За його словами, зараз Москва робить ставку на точкову концентрацію сил.

Денис "Пудж", боєць ППО Окремої президентської бригади, стрілець-зенітник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону сказав, що армія країни-агресора Росії зазвичай атакує Київ "Шахедами" та крилатими ракетами, намагаючись завдати максимальних руйнувань і створити загрозу для цивільного населення.

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

ГСЧС Укрзалізниця Одеська область рух поїздів новини України новини Одеси
