'Довіра продовжує зміцнюватись': Сі Цзіньпін дав 'обіцянку' Путіну

Сі Цзіньпін заявив, що готовий працювати з Путіним.

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Співробітництво Китаю з Росією / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з YouTube

Лідер Китаю Сі Цзіньпін запевнив диктатора Володимира Путіна в готовності Пекіна розширювати всебічне співробітництво з РФ та спільно робити внесок у підтримання стабільності на планеті. Про це йдеться у привітанні до 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами, повідомляється на сайті МЗС КНР.

"Я надаю великого значення розвитку китайсько-російських відносин і готовий працювати з президентом Путіним, щоб постійно розширювати всебічне співробітництво між Китаєм і Росією та продовжувати робити внесок у підтримання миру і стабільності на планеті", - написав китайський лідер.

Він також зазначив, що Пекін і Москва є світовими державами та великими країнами, що розвиваються, політична взаємна довіра між ними продовжує зміцнюватись, а їхня практична співпраця досягла чудових результатів.

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В той же час, зовнішньополітичне відомство КНР повідомило, що Путін назвав сучасні російсько-китайські відносини такими, що перебувають на рекордно високому рівні за всю історію.

За словами голови Кремля, Пекін і Москва активно співпрацюють у різних сферах, ефективно взаємодіють у міжнародних та регіональних справах і він вірить, що "російсько-китайське всеосяжне стратегічне партнерство продовжуватиме зміцнюватись та сприяти безпеці і стабільності в Євразії та світі".

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Співпраця Китаю з РФ - що відомо

Нагадаємо, видання The Times повідомляло, що Західні союзники отримали докази того, що Китай надає військову допомогу Росії. Китайська компанія відправила РФ спеціально розроблені військові безпілотники для випробувань в Україні.

Також відомо, що країна-агресорка Росія створила у Китаї проєкт із розробки та виробництва ударних дронів для використання у війні проти України.

Крім того, аналітик BILD Юліан Рьопке заявляв, що російська окупаційна армія вперше за час повномасштабного вторгнення застосувала в Україні китайські бронемашини ZFB-05.

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