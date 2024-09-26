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РФ та Китай вироблятимуть ударні БПЛА проти України: у США панікують - Reuters

Юлія Закрепа
26 вересня 2024, 10:46оновлено 26 вересня, 13:17
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РФ створила в Китаї проєкт із розробки та виробництва ударних БПЛА, однак у КНР спростовують цю інформацію.
РФ та Китай вироблятимуть ударні БПЛА проти України: у США панікують - Reuters
Китай та РФ будуть виготовляти дрони / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Кремль

Країна-агресорка Росія створила у Китаї проєкт із розробки та виробництва ударних дронів для використання у війні проти України. У Білому домі висловили "глибоку стурбованість" із цього приводу.

За даними видання Reuters із посиланням на джерела, російська компанія ІЕМЗ "Купол", дочірня структура державної корпорації "Алмаз-Антей", розробила безпілотник під назвою "Гарпія-3" і провела його льотні випробування за участю китайських фахівців.

Згодом компанія "Купол" повідомила Міноборони РФ, що налагодила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для застосування у війні проти України.

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Також у Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили Reuters, що не має інформації про такий проєкт, додавши, що в країні діють суворі заходи контролю за експортом дронів, або безпілотних літальних апаратів.

На думку наукового співробітника лондонського Інституту стратегічних досліджень Фабіана Хінца, якщо факт постачання китайських безпілотників підтвердиться, це стане важливою подією. За його словами, досі Китай постачав Росії товари подвійного призначення, але не цілі системи озброєння.

Згідно зі звітами "Купола", дрон "Гарпія-3" може долати близько 2000 км. Зазначається, що зразки цього дрона та деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені в російський "Купол" для подальших випробувань.

Що відомо про дрон "Гарпія-3"?

Дрон "Гарпія-3" може летіти на відстань понад 2000 км, а його корисне навантаження становить понад 50 кг. Зразки "Гарпії" та деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені до Росії для подальших випробувань. Відомо, що він був створений і вироблений Іжевським електромеханічним заводом "Купол".

Згідно з документами, що були розглянуті агентством Reuters, компанія "Купол" отримала сім військових безпілотників китайського виробництва, включно з двома "Гарпіями-3", у свою штаб-квартиру в російському місті Іжевськ.

Двоє джерел в розвідці повідомили, що постачання зразків дронів до "Купола" є першим конкретним доказом того, що цілі безпілотники, зроблені в Китаї, почали надходити до Росії від початку війни в Україні у лютому 2022 року.

РФ та Китай вироблятимуть ударні БПЛА проти України: у США панікують - Reuters
Яка позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Відносини РФ та Китаю - що відомо

Нагадаємо, що Росія готує масовані удари по нових цілях за підтримки Китаю. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія фотографувала українські АЕС за допомогою китайських супутників і може готувати по цих обʼєктах удари, адже таким чином розвідує ситуацію.

Нещодавно стало відомо, що китайські бронемашини помітили на фронті. Аналітик Юліан Рьопке повідомив, що російська окупаційна армія вперше за час повномасштабного вторгнення застосувала в Україні китайські бронемашини ZFB-05. Експерт BILD підтверджує, що опубліковані знімки є справжніми.

РФ і Китай нарощують військово-технічну співпрацю. У США вважають, що КНР не просто постачає в Росію продукцію подвійного призначення, але й докладає "значних зусиль, щоб допомогти підтримувати, розбудовувати і диверсифікувати елементи російської військової машини".

КНР перетне "червоні лінії" і дасть Путіну зброю. У разі, якщо Китай передасть зброю, то за такого сценарію Росія отримає можливості посилити свої позиції. При цьому Москва має намір створити власну антизахідну коаліцію.

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