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Китай надіслав РФ смертоносну зброю для випробувань в Україні - The Times

Руслана Заклінська
27 вересня 2024, 22:50оновлено 28 вересня, 00:28
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Китай продовжує відігравати ключову роль у підтримці Росії під час її війни проти України, надаючи Москві зброю, пише The Times.
Китай надіслав РФ смертоносну зброю для випробувань в Україні - The Times
Китай відіграє ключову роль у підтримці Росії у війні проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/kpszsu

Західні союзники отримали докази того, що Китай надає військову допомогу Росії. Китайська компанія відправила РФ спеціально розроблені військові безпілотники для випробувань в Україні. Про це повідомило видання The Times, посилаючись на високопоставленого західного чиновника.

Чиновник не назвав конкретну компанію, але зазначив, що відповідна угода була укладена ще минулого року. Він підкреслив, що "тепер є явні докази того, що китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для використання в Україні".

"Хоча китайський уряд може і не визнавати цього, йому буде важко приховувати свою зростаючу підтримку", - заявив він.

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В НАТО відреагували на цю інформацію і зазначили, що вона "викликає глибоку стурбованість". Представники Альянсу проводять консультації з цього питання.

"Китай став вирішальним фактором у війні Росії в Україні, надаючи технології подвійного призначення для підтримки російської оборонної промисловості. Уряд Китаю несе відповідальність за те, щоб його компанії не надавали Росії смертоносну допомогу. Китай не може продовжувати розпалювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, не впливаючи на свої інтереси та репутацію", - заявили в НАТО.

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне

Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах.

Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет.

Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій.

Китай допомагає РФ у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, Росія запустила проєкт у Китаї для розробки та виробництва ударних дронів, які планується використовувати у війні проти України. Як повідомляє Reuters, російська компанія ІЕМЗ "Купол" створила безпілотник "Гарпія-3" і вже провела льотні випробування за участю китайських фахівців.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує удари по ядерних об'єктах України, використовуючи для цього китайські супутники для фотографування українських АЕС.

Як повідомляв Главред, Китай представив свою версію плану миру в Україні, який викликав критику з боку українських чиновників та міжнародних партнерів. Китай прагне заручитися підтримкою близько двох десятків країн для створення основної групи, яка може швидко розширитися. Це становить загрозу для України, оскільки метою КНР є фактичний дозвіл Росії продовжувати бойові дії та захоплювати нові території.

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