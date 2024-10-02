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У Кремлі відреагували на чутки про готовність Шольца зателефонувати Путіну

Яна Ставська
2 жовтня 2024, 13:43
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Після грудня 2022 року жодних контактів Росії з Берліном не було, запевняє Пєсков.
Олаф Шольц, Володимир Путін, Володимир Зеленський
Олаф Шольц нібито має намір зателефонувати Путіну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, сайт Кремля

Прессекретар диктатора РФ Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що запит на дзвінок від німецького канцлера Олафа Шольца ще не надходив. Раніше ЗМІ писали, що Шольц уперше з грудня 2022 року бажає зателефонувати кремлівському главі.

"Ні, (Шольц, - Главред) не запитував", - відповів Пєсков у коментарі "ручним" російським пропагандистам.

Він також додав, що жодних контактів із Берліном після вторгнення РФ в Україну - ні публічних, ні непублічних - не було.

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Сам Путін, який постійно погрожує всьому світу "ядерними ударами", нібито відкритий для діалогу.

"Як таких тем на поверхні немає. Наші відносини зведені до нульового стану і не з нашої ініціативи. Це була ініціатива Берліна, як і інших європейських осіб. Але президент неодноразово говорив, що він відкритий для діалогу. Він був і залишається відкритим для діалогу", - сказав Пєсков.

Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Велика Британія та низка інших країн запровадили проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Шольц і переговори з РФ - головне

Напередодні стало відомо, що Шольц раптово захотів особисто поговорити телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним. Пауза в їхньому спілкуванні тривала майже два роки.

Перший контакт між ними може відбутися напередодні саміту G20, який відбудеться в Бразилії 18-19 листопада.

Цьому передував скандал. У ЗМІ просочилася інформація, яку Бундестаг ні підтвердив, ні відкинув, про підготовку Шольцом "плану" заморозки війни в Україні, згідно з яким Росія може зберегти контроль над окупованими українськими територіями.

На що в ОП дали однозначну відповідь: Київ, наголосив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, у майбутніх переговорах з агресором наполягатиме виключно на "формулі" Зеленського.

Після чого Шольц уже публічно додав, що Євросоюзу, Україні та Росії треба розглянути "всі можливі шляхи" завершення бойових дій.

Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що існує принаймні три ґрунтовні причини, чому будь-який діалог України з суб'єктом Путіним на цьому етапі буде порожнім.

У Кремлі відреагували на чутки про готовність Шольца зателефонувати Путіну
Формула миру Зеленського / Інфографіка: Главред

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