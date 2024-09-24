Китайські бронемашини помітили на фронті: на який дивний крок вперше пішов Пекін

Бронеавтомобілі Hushi з Китаю зафіксовано в зоні російської агресії в Україні.

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Китайські бронемашини вперше помічені на фронті / / коллаж: Главред, Фото: Getty Images, фото: телеграм-канал

Російська окупаційна армія вперше за час повномасштабного вторгнення застосували в Україні китайські бронемашини ZFB-05.

Підтвердження опублікував аналітик BILD Юліан Рьопке з посиланням на один проросійський Телеграм-канал.

"Китайські бронеавтомобілі Hushi в зоні "сво" (так в РФ називають війну в Украні - ред.), - йдеться у повідомленні російського ресурсу.

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Що відомо про китайські бронемашини ZFB-05 ZFB-05 Xinxing (китайськ: 新星; піньїнь: Xīnxīng; букв. "нова зірка") - китайський бронетранспортер, розроблений головним чином для сухопутних військ Народно-визвольної армії, Народної збройної поліції, поліцейських сил, китайських миротворців ООН і на експорт, зазначає Вікіпедія.

Експерт BILD підтверджує, що опубліковані знімки є справжніми. За його даними, це перший доказ застосування китайської військової техніки в Україні.

"Російська армія вторгнення вперше застосувала в Україні китайські бронемашини типу ZFB-05. Китай заперечує, що поставив цю машину. Однак є безліч африканських посередників, які Росія могла використати", - наголосив Рьопке.

Своєю чергою уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що близько 60% іноземних комплектуючих, виявлених у російській зброї на полі бою в Україні, надходить із Китаю. Таку заяву він зробив в інтерв'ю Reuters.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

"Якщо взяти всі звичайні види озброєння та порахувати іноземні комплектуючі, то близько 60% надходитимуть із Китаю. Ми мали тривалі обговорення з деякими виробниками з цього приводу", – сказав Власюк.

"Я сказав би, що найбільша проблема — це КНР", – додав він.

За словами Власюка, ключові деталі, які використовуються в системах спостереження, безпілотниках та ракетах, також постачаються із США, Нідерландів, Японії та Швейцарії та інших західних країн.

Позиція Китаю в війні з РФ / Інфографіка: Главред

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