Для України готують альтернативу прискореному вступу до ЄС - що дізналися ЗМІ

Незабаром Україна може отримати певні переваги.

Надія на прискорений вступ України до ЄС згасає

Головне:

В ЄС відхилили ідею прискореного членства України

Україні готуються запропонували альтернативу у вигляді пакету переваг

Україні можуть поступово розширювати доступ до окремих програм та внутрішнього ринку

Країни Європейського Союзу готують пакет короткострокових переваг для України, щоб наблизити її до інтеграції з блоком. Про це повідомили виданню Politico чотири дипломати, знайомі з обговореннями конфіденційних переговорів.

Розглядати цей пакет в ЄС почали після того, як було відхилено план прискореного членства України. Нова пропозиція передбачає ширший доступ до внутрішнього ринку Євросоюзу та активніше залучення до програм і окремих інституцій.

"Пріоритетом України залишається повноцінне членство в ЄС... Але ми також очікуємо ранніх, відчутних кроків, які втілять інтеграцію в життя вже зараз", - сказав виданню посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

На що може розраховувати Україна

Один із варіантів, який зараз обговорюють в ЄС - поступове залучення України до окремих секторів єдиного ринку, а також участь у фінансових механізмах, політичних форматах до офіційного вступу. Один із дипломатів назвав цю модель "прискореною поетапною інтеграцією".

Також окремі обговорення тривають щодо надання спеціального статусу Україні. Він міг би гарантувати незворотність курсу на вступ до ЄС.

Нагадаємо, Главред писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг українців від завищених сподівань на швидкий вступ до ЄС. За його словами, Україна не може приєднатися до блоку, поки триває війна.

Раніше повідомлялося, що Київ готовий відкласти участь у Спільній сільськогосподарській політиці ЄС (CAP) на кілька років. Це дозволить зняти побоювання щодо однієї з найбільших і політично чутливих програм ЄС.

Нещодавно Німеччина та Франція обговорювали новий формат взаємодії України з Європейським Союзом, який передбачає так зване "полегшене" членство із частковими правами та обмеженим доступом до ключових механізмів ЄС.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

