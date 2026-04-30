Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Для України готують альтернативу прискореному вступу до ЄС - що дізналися ЗМІ

Анна Косик
30 квітня 2026, 14:04
Незабаром Україна може отримати певні переваги.
Надія на прискорений вступ України до ЄС згасає / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Головне:

  • В ЄС відхилили ідею прискореного членства України
  • Україні готуються запропонували альтернативу у вигляді пакету переваг
  • Україні можуть поступово розширювати доступ до окремих програм та внутрішнього ринку

Країни Європейського Союзу готують пакет короткострокових переваг для України, щоб наблизити її до інтеграції з блоком. Про це повідомили виданню Politico чотири дипломати, знайомі з обговореннями конфіденційних переговорів.

Розглядати цей пакет в ЄС почали після того, як було відхилено план прискореного членства України. Нова пропозиція передбачає ширший доступ до внутрішнього ринку Євросоюзу та активніше залучення до програм і окремих інституцій.

відео дня

"Пріоритетом України залишається повноцінне членство в ЄС... Але ми також очікуємо ранніх, відчутних кроків, які втілять інтеграцію в життя вже зараз", - сказав виданню посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

На що може розраховувати Україна

Один із варіантів, який зараз обговорюють в ЄС - поступове залучення України до окремих секторів єдиного ринку, а також участь у фінансових механізмах, політичних форматах до офіційного вступу. Один із дипломатів назвав цю модель "прискореною поетапною інтеграцією".

Також окремі обговорення тривають щодо надання спеціального статусу Україні. Він міг би гарантувати незворотність курсу на вступ до ЄС.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг українців від завищених сподівань на швидкий вступ до ЄС. За його словами, Україна не може приєднатися до блоку, поки триває війна.

Раніше повідомлялося, що Київ готовий відкласти участь у Спільній сільськогосподарській політиці ЄС (CAP) на кілька років. Це дозволить зняти побоювання щодо однієї з найбільших і політично чутливих програм ЄС.

Нещодавно Німеччина та Франція обговорювали новий формат взаємодії України з Європейським Союзом, який передбачає так зване "полегшене" членство із частковими правами та обмеженим доступом до ключових механізмів ЄС.

Більше новин:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Популярне

Більше
Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти