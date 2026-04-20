У ЄС готують для України "полегшене" членство: що пропонують

Україна може отримати обмежений доступ до інституцій ЄС із відкладеними фінансовими можливостями.

Євросоюз обговорює варіанти часткової інтеграції України

Коротко:

Німеччина і Франція пропонують "полегшене" членство

Україна без права голосу та без доступу до бюджету

Можливі гарантії оборони через політичну заяву

Німеччина та Франція обговорюють новий формат взаємодії України з Європейським Союзом, який передбачає так зване "полегшене" членство із частковими правами та обмеженим доступом до ключових механізмів ЄС.

Як пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times, Берлін просуває ідею надання Україні статусу "асоційованого члена".

У цьому форматі українські представники зможуть брати участь у зустрічах міністрів і лідерів ЄС, однак не матимуть права голосу. Також Київ не отримуватиме автоматичного доступу до фінансування з загального бюджету Євросоюзу.

Франція, у свою чергу, пропонує подібну модель під назвою "інтегрований статус держави". Вона передбачає, що доступ до ключових програм ЄС, зокрема спільної аграрної політики та фінансових інструментів, таких як "політика згуртування", буде можливий лише після повноцінного вступу.

Водночас, як зазначає FT, "полегшений" формат членства може включати положення про взаємну оборону ЄС. За даними видання, така норма "може бути фактично застосована за допомогою однієї лише політичної заяви".

Як раніше повідомляв Главред, Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія не підтримують ідею прискореного вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Крім того, у процесі розширення Євросоюзу можуть з’явитися нові, більш привабливі кандидати, які потенційно здатні випередити Україну. Йдеться, зокрема, про держави, що раніше відмовилися від членства, такі як Ісландія та Норвегія.

Нагадаємо, що 17 березня 2026 року українська делегація в Брюсселі отримала від Євросоюзу умови вступу за трьома фінальними переговорними кластерами, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

