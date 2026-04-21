У Кабміні розкрили сценарій швидкого вступу України до ЄС і назвали терміни

Олексій Тесля
21 квітня 2026, 20:29
Україна готова швидко виконувати вимоги ЄС, підкреслив Тарас Качка.
Євросоюз хоче змінити правила членства заради України
Україна готова до компромісів заради членства в ЄС / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Головне:

  • Україна готова тимчасово відмовитися від частини пільг Євросоюзу
  • Київ готовий відкласти участь у Спільній сільськогосподарській політиці ЄС

Україна готова тимчасово відмовитися від частини пільг ЄС, щоб прискорити вступ до союзу, заявив віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка.

Як передає Bloomberg, Київ готовий відкласти участь у Спільній сільськогосподарській політиці ЄС (CAP) на кілька років. Це дозволить зняти побоювання щодо однієї з найбільших і політично чутливих програм ЄС.

"Ми з самого початку пропонували, що можемо приєднатися до CAP пізніше, у наступному бюджетному циклі, а не відразу", – пояснив Качка.

Він зазначив, що такий підхід обговорюється, і підкреслив готовність України швидко виконувати вимоги ЄС, розраховуючи підписати угоду про членство вже наступного року. Після цього країнам ЄС знадобиться кілька років на ратифікацію.

Раніше Україна стикалася з розбіжностями з ЄС, зокрема з Польщею, щодо питань сільськогосподарського експорту та торговельних пільг, що робить CAP одним із ключових питань переговорів.

У Кабміні розкрили сценарій швидкого вступу України до ЄС і назвали терміни
Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Нагадаємо, в Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу та відкрити всі переговорні кластери ще у 2025 році.

Раніше повідомлялося про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Що за організація Євросоюз?

Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

РФ накопила дрони та ракети: українців попередили про загрозу масованої атаки

РФ накопила дрони та ракети: українців попередили про загрозу масованої атаки

Туапсинський НПЗ у вогні: Reuters про потужні удари дронів, які зупинили завод

Туапсинський НПЗ у вогні: Reuters про потужні удари дронів, які зупинили завод

В Україні фіксують масштабний збій в роботі "Київстару": що кажуть в компанії

В Україні фіксують масштабний збій в роботі "Київстару": що кажуть в компанії

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

Гороскоп на завтра, 22 квітня: Терезам - радість, Стрільцям - труднощі

Гороскоп на завтра, 22 квітня: Терезам - радість, Стрільцям - труднощі

