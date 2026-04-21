У Кабміні розкрили сценарій швидкого вступу України до ЄС і назвали терміни

Україна готова швидко виконувати вимоги ЄС, підкреслив Тарас Качка.

Україна готова до компромісів заради членства в ЄС

Україна готова тимчасово відмовитися від частини пільг ЄС, щоб прискорити вступ до союзу, заявив віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка.

Як передає Bloomberg, Київ готовий відкласти участь у Спільній сільськогосподарській політиці ЄС (CAP) на кілька років. Це дозволить зняти побоювання щодо однієї з найбільших і політично чутливих програм ЄС.

"Ми з самого початку пропонували, що можемо приєднатися до CAP пізніше, у наступному бюджетному циклі, а не відразу", – пояснив Качка.

Він зазначив, що такий підхід обговорюється, і підкреслив готовність України швидко виконувати вимоги ЄС, розраховуючи підписати угоду про членство вже наступного року. Після цього країнам ЄС знадобиться кілька років на ратифікацію.

Раніше Україна стикалася з розбіжностями з ЄС, зокрема з Польщею, щодо питань сільськогосподарського експорту та торговельних пільг, що робить CAP одним із ключових питань переговорів.

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Нагадаємо, в Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу та відкрити всі переговорні кластери ще у 2025 році.

Раніше повідомлялося про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Що за організація Євросоюз? Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

