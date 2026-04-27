Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна втратить частину територій: Мерц назвав ціну миру та вступу до ЄС

Марія Николишин
27 квітня 2026, 19:58
Мерц наголосив, що Україна не може приєднатися до ЄС, поки триває війна.
Україна втратить частину територій: Мерц назвав ціну миру та вступу до ЄС
Мерц назвав умови та терміни вступу України до ЄС / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із заяв Мерца:

  • Частина територій залишиться непідконтрольною Києву в рамках мирної угоди
  • З цього приводу має відбутися референдум
  • Також Україні не варто розраховувати на швидкий вступ до ЄС

Україні, ймовірно, доведеться змиритися з тим, що частина територій залишиться непідконтрольною Києву в рамках майбутньої мирної угоди з Росією. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Reuters.

"У якийсь момент Україна підпише угоду про припинення вогню; у якийсь момент, сподіваємося, буде мирний договір з Росією. Тоді, можливо, частина території України перестане бути українською", - сказав він.

відео дня

Мерц також додав, що з цього приводу має відбутися референдум.

"Якщо президент Зеленський хоче донести це до власного населення та отримати для цього більшість, і йому потрібно провести референдум з цього приводу, то він повинен одночасно сказати народу: "Я відкрив вам шлях до Європи"", - наголосив він.

Чи можливий швидкий вступ України до ЄС

Водночас канцлер Німеччини застеріг українців від завищених сподівань на швидкий вступ до ЄС.

За його словами, Україна не може приєднатися до блоку, поки триває війна, та додав, що Україні потрібно відповідати "суворим критеріям, зокрема критеріям, що стосуються верховенства права та боротьби з корупцією".

"У Зеленського була ідея вступити до ЄС 1 січня 2027 року. Це не спрацює. Навіть 1 січня 2028 року – нереалістично", - зауважив Мерц та запропонував проміжні кроки, такі як роль спостерігача для України в інститутах ЄС.

Україна втратить частину територій: Мерц назвав ціну миру та вступу до ЄС
Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - що відомо

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський говорив, що українська та американська переговорні команди продовжують регулярні контакти. Згадуючи про можливе відновлення переговорів між Україною та Росією він додав, що це не залежить від української сторони, однак Україна готова до будь-якого формату в будь-який момент.

Глава Офісу президента України Кирило Буданов сказав, що удари по російських нафтових терміналах мають вплив на переговорний процес. Під час наступного раунду мирних перемовин можна очікувати "багато нового" від російської сторони.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що робота над врегулюванням триватиме, однак і Україна, і Росія мають зробити кроки назустріч, натякаючи на можливість поступок з боку Києва для завершення війни.

Про персону: Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз війна Росії та України мирні переговори Вступ України до Євросоюзу Фрідріх Мерц
Україна втратить частину територій: Мерц назвав ціну миру та вступу до ЄС

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти