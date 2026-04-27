Україна втратить частину територій: Мерц назвав ціну миру та вступу до ЄС

Мерц наголосив, що Україна не може приєднатися до ЄС, поки триває війна.

Мерц назвав умови та терміни вступу України до ЄС

Україні, ймовірно, доведеться змиритися з тим, що частина територій залишиться непідконтрольною Києву в рамках майбутньої мирної угоди з Росією. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Reuters.

"У якийсь момент Україна підпише угоду про припинення вогню; у якийсь момент, сподіваємося, буде мирний договір з Росією. Тоді, можливо, частина території України перестане бути українською", - сказав він. відео дня

Мерц також додав, що з цього приводу має відбутися референдум.

"Якщо президент Зеленський хоче донести це до власного населення та отримати для цього більшість, і йому потрібно провести референдум з цього приводу, то він повинен одночасно сказати народу: "Я відкрив вам шлях до Європи"", - наголосив він.

Чи можливий швидкий вступ України до ЄС

Водночас канцлер Німеччини застеріг українців від завищених сподівань на швидкий вступ до ЄС.

За його словами, Україна не може приєднатися до блоку, поки триває війна, та додав, що Україні потрібно відповідати "суворим критеріям, зокрема критеріям, що стосуються верховенства права та боротьби з корупцією".

"У Зеленського була ідея вступити до ЄС 1 січня 2027 року. Це не спрацює. Навіть 1 січня 2028 року – нереалістично", - зауважив Мерц та запропонував проміжні кроки, такі як роль спостерігача для України в інститутах ЄС.

Мирні переговори - що відомо

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський говорив, що українська та американська переговорні команди продовжують регулярні контакти. Згадуючи про можливе відновлення переговорів між Україною та Росією він додав, що це не залежить від української сторони, однак Україна готова до будь-якого формату в будь-який момент.

Глава Офісу президента України Кирило Буданов сказав, що удари по російських нафтових терміналах мають вплив на переговорний процес. Під час наступного раунду мирних перемовин можна очікувати "багато нового" від російської сторони.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що робота над врегулюванням триватиме, однак і Україна, і Росія мають зробити кроки назустріч, натякаючи на можливість поступок з боку Києва для завершення війни.

Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

