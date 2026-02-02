Рус
Не сім'я, а біоматеріал: Максакова розкрила, навіщо Путіну діти від Кабаєвої

Руслана Заклінська
2 лютого 2026, 10:30оновлено 2 лютого, 11:01
Ексдепутатка Держдуми РФ розкрила моторошні подробиці побуту таємної родини Путіна.
Не сім'я, а біоматеріал: Максакова розкрила, навіщо Путіну діти від Кабаєвої
Максакова розкрила моторошну причину появи дітей Путіна / Колаж: Главред, фото: instagram.com/alinakabaeva.officiaal, kremlin.ru

Ключові тези Максакової:

  • Діти Потіна з Кабаєвою могли з'явитися з суто прагматичних мотивів
  • Сини Путіна живуть в ізоляції
  • Найбільшу прихильність Путін проявляв до віолончеліста Сергія Ролдугіна

Лідер РФ Володимир Путін не мав наміру укладати офіційний шлюб з гімнасткою Аліною Кабаєвою. Його могла цікавити можливість отримання стовбурових клітин із пуповинної крові близьких родичів для використання в експериментальній медицині. Таку думку під час чату на Главреді висловила оперна співачка, громадська діячка, ексдепутатка Держдуми РФ Марія Максакова.

За її словами, Путін ніколи не виявляв справжньої цікавості до жінок чи сімейного побуту. Причина появи спільних дітей із Кабаєвою може бути суто прагматичною та доволі моторошною.

"Йому хотілося, щоб олімпійський запал, тобто досить живучий організм, створив із ним спільну базу цих клітин, з яких, я думаю, він багато чого собі робить, в тому числі на рівні експериментальної медицини", - припустила вона.

Співачка додала, що саме завдяки експериментальній медицині та біоматеріалам диктатору вдається роками відтягувати смерть, попри численні чутки про фатальні діагнози.

Діти, які народилися від цього союзу, фактично позбавлені нормального дитинства. Максакова стверджує, що вони ростуть в ізоляції в резиденціях на Валдаї або в інших закритих локаціях.

"Ці діти ж виростають поза соціумом, живуть в якихось напівбункерах на Валдаї і десь ще, а для спілкування є тільки ФСОшники, їхні сім'ї і, якщо є, їхні діти схожого віку. Вони не можуть відвідувати навчальні заклади. Це навіть не "золота клітка", а якийсь концтабір", - заявила Максакова.

Експертка наголошує, що навіть перша дружина Путіна, Людмила, у своїх спогадах описувала його як садиста, який знущався над нею. Натомість щирі емоції та щедрість диктатор проявляв до іншої людини - віолончеліста Сергія Ролдугіна.

"Саме йому Путін дарував великі і щедрі подарунки, зокрема, панамські офшори і палаци в центрі Санкт-Петербурга. Ось тут видно і розмах, і зацікавленість. Мабуть, тільки в цьому випадку Путін відчуває якісь емоції з приводу проведених в минулому миттєвостей. Це Путіна завжди цікавило набагато більше", - наголосила ексдепутатка Держдуми РФ.

Максакова також не виключає, що сьогодні "замінниками" Ролдугіна для Путіна можуть бути молоді охоронці з ФСО, відібрані за зовнішністю. Саме вони, на її думку, можуть бути "хранителями найстрашніших таємниць" лідера РФ.

Дивіться відео, в якому Марія Максакова розповіла про шанс на завершення війни, Кабаєву, дітей Путіна, бункери і справжню пристрасть російського диктатора:

Як живуть сини Путіна

За даними журналістського розслідування, сини кремлівського диктатора Володимира Путіна живуть у повній ізоляції та користуються фальшивими документами. Вони пересуваються на приватних літаках і яхтах, пов'язаних із Путіним, під охороною ФСО, не з’являються на публіці та мешкають у його резиденціях.

Спілкування з однолітками відбувається лише під час свят - переважно з дітьми з близького кола Аліни Кабаєвої. На Валдаї для них створено спеціальний навчальний центр, де з дітьми працюють гувернери.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін надає перевагу вчителям англійської з ПАР, яку в Кремлі вважають "дружньою країною". Також серед педагогів були громадяни Великої Британії та Нової Зеландії. Вчителям заборонено залишати територію резиденції, а в оголошеннях зазначено, що сім’я "перебуває в ізоляції".

При цьому педагоги не контактують безпосередньо з батьками дітей - усі вказівки передають помічники сім’ї. Двоюрідна сестра Аліни Кабаєвої Оксана Федина спілкується з персоналом, представляючись матір’ю хлопчиків.

Роман Путіна і Кабаєвої - новини за темою

Нагадаємо, популярна українська гімнастка і тренер Ірина Дерюгіна заявила, що знайомству російського диктатора з гімнасткою Аліною Кабаєвою сприяла тренерка Ірина Вінер. За словами Дерюгіної, Вінер часто знайомила своїх підопічних із впливовими бізнесменами та політиками.

Також Дерюгіна заявила, що на початку повномасштабного вторгнення отримала повідомлення від російських гімнасток Аліни Кабаєвої та Ірини Вінер. За її словами, 16 березня вони привітали її маму з днем народження.

Як раніше повідомляв Главред, політолог Станіслав Бєлковський заявив, що Аліна Кабаєва, яку вважають таємною дружиною Путіна, не має жодного політичного впливу. За його словами, члени сім’ї диктатора користуються всіма благами, але не залучені до управління державою.

Читайте також:

Про особу: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

16:00

Цукерки з фронту: як війна зробила M&M’s легендою

15:26

ЗСУ підірвали важливі об'єкти РФ разом з окупантами: у Генштабі розкрили деталі

15:19

"Та скільки можна!": у Галкіна вимагають припинити публікацію фото

