Хто познайомив диктатора Путіна з Кабаєвою: Дерюгіна розкрила головний секрет

Кабаєва і Путін нібито виховують чотирьох дітей / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, сайт Кремля

Яку таємницю розкрила Дерюгіна

Хто займався "сводничеством"

Популярна українська гімнастка і тренер Ірина Дерюгіна розповіла про те, хто познайомив диктатора Путіна, який знищує Україну, з його таємною дружиною, російською гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За словами Дерюгіної, знайомству сприяла інша російська тренерка Ірина Вінер.

Вінер знайомила своїх підопічних з впливовими бізнесменами / Фото Новая Газета

"Це не до мене питання. Це до Ірини Вінер. Напевно, вона і познайомила. Це мене не стосується і не цікавить. Там мама Вінер всіх знайомила. В цілому ж багаті чоловіки часто залицялися до гімнасток. У Росії це поставлено на конвеєр. У нас теж бажаючі були", – розповіла вона.

До слова, ця інформація не вперше з'являється в ЗМІ. Вінер часто знайомила своїх підопічних з російськими політиками і впливовими бізнесменами, в грудні 2024 року також розповідала українська гімнастка Анна Різатдінова.

Гордон поговорив з Дерюгіною / Скріншот YouTube

"Вінер з Кабаєвою весь час були з урядом і весь час цим хизувалися. Те, що Кабаєва в таких стосунках, на цьому все було побудовано. Ми з цим були на кожному старті. Ми туди ж і пірнули", – розповідає вона.

Роман Путіна і Кабаєвої

Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять вже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.

За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила в Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовній області Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Кабаєва влаштувала справжній рознос диктатору Путіну на тлі чуток про його новий роман.

Хто така Аліна Кабаєва Аліна Маратівна Кабаєва — російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року — голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

