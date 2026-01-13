Кабаєва написала Дерюгіній після початку війни: що вона сказала

Коротко:
- Що написала Кабаєва Ірині Дерюгіній
- Як відреагувала українська тренерка
Популярна українська гімнастка і тренер Ірина Дерюгіна розповіла про те, що на початку повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну, російська гімнастка Аліна Кабаєва написала їй повідомлення.
Про це вона розповіла в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
За її словами, потенційна коханка Путіна Кабаєва, а також її російська наставниця Ірина Вінер вирішили написати Дерюгіній.
"Найстрашніше було – 16 березня я отримала привітання мамі з днем народження від Кабаєвої і від цієї, Вінер. Люди взагалі без мізків", – розповідає тренер.
"Кабаєва і Вінер привітали маму під час великої війни?" – уточнив Гордон.
"Так! 16 березня", – відповіла вона.
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Ірина Дерюгіна розповіла про те, хто познайомив диктатора Путіна, який знищує Україну, з його таємною дружиною, російською гімнасткою Аліною Кабаєвою.
Раніше стало відомо про те, що блогерка і колишня ведуча програми "Орел і Решка" Василина Хвостова потрапила в халепу під час проходження паспортного контролю в США і опинилася у в'язниці.
Хто така Аліна Кабаєва
Аліна Маратівна Кабаєва — російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року — голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.
