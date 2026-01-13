Кабаєва написала Дерюгіній після початку війни: що вона сказала

Ірина Дерюгіна розповіла про дивне повідомлення, яке вона отримала від Аліни Кабаєвої.

https://glavred.net/starnews/kabaeva-napisala-deryuginoy-posle-nachala-voyny-chto-ona-skazala-10731875.html Посилання скопійоване

Аліна Кабаєва писала Дерюгіній / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Що написала Кабаєва Ірині Дерюгіній

Як відреагувала українська тренерка

Популярна українська гімнастка і тренер Ірина Дерюгіна розповіла про те, що на початку повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну, російська гімнастка Аліна Кабаєва написала їй повідомлення.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

відео дня

За її словами, потенційна коханка Путіна Кабаєва, а також її російська наставниця Ірина Вінер вирішили написати Дерюгіній.

"Найстрашніше було – 16 березня я отримала привітання мамі з днем народження від Кабаєвої і від цієї, Вінер. Люди взагалі без мізків", – розповідає тренер.

"Кабаєва і Вінер привітали маму під час великої війни?" – уточнив Гордон.

"Так! 16 березня", – відповіла вона.

Ірина Дерюгіна розповіла про повідомлення Кабаєвої та Вінер / Скріншот YouTube

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Ірина Дерюгіна розповіла про те, хто познайомив диктатора Путіна, який знищує Україну, з його таємною дружиною, російською гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Раніше стало відомо про те, що блогерка і колишня ведуча програми "Орел і Решка" Василина Хвостова потрапила в халепу під час проходження паспортного контролю в США і опинилася у в'язниці.

Вас також може зацікавити:

Хто така Аліна Кабаєва Аліна Маратівна Кабаєва — російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року — голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред