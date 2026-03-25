Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Догоджає диктатору: худа Кабаєва знову змінилася до невпізнання

Олена Кюпелі
25 березня 2026, 09:15
Ймовірна коханка терориста Путіна Аліна Кабаєва знову щось зробила зі своїм обличчям.
Аліна Кабаєва стала схожою на натягнуту ляльку
Аліна Кабаєва стала схожою на натягнуту ляльку / Колаж Главред, фото КП.ру

Коротко:

  • Що не так із зовнішністю Кабаєвої
  • Як вона зараз виглядає

Російська художня гімнастка і можлива дружина диктатора Путіна – Аліна Кабаєва, знову з'явилася на публіці, де вкотре здивувала своїм зовнішнім виглядом.

Як пишуть російські пропагандисти, днями в терористичній Росії, у місті Санкт-Петербурзі, відбувся Міжнародний турнір з художньої гімнастики.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

42-річна Кабаєва прийшла на турнір у джинсах і білій футболці, доповнивши образ жакетом у клітинку та зачіскою з бантом. У тренувальному залі Кабаєва з'явилася в чорній футболці та білих спортивних штанях, її образ доповнили золоті сережки та годинник. Іншого дня чемпіонка тренувала вихованок у бордовому спортивному костюмі.

Кабаєва та її нове обличчя
Кабаєва та її нове обличчя / Фото КП.ру

Кабаєва взагалі перестала бути схожою на саму себе. Чи то вона ще більше схудла, чи то знову "оновила" обличчя, яке виглядає натягнутим і взагалі не видає свою колишню власницю.

Кабаєва та її нове обличчя / Фото КП.ру
Кабаєва та її нове обличчя / Фото КП.ру

Аліна Кабаєва про війну

Як відомо, гімнастка, яка за чутками та словами джерел вже давно є дружиною терориста Путіна, мовчить про жорстке вторгнення Росії в Україну. Особливого цинізму додає те, що на початку повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну російська гімнастка Аліна Кабаєва написала повідомлення українській гімнастці та тренерці Ірині Дерюгіній. "Найстрашніше було – 16 березня я отримала привітання мамі з днем народження від Кабаєвої та від цієї, Вінер. Люди взагалі без мізків", – розповідала в інтерв'ю тренерка.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Аліна Кабаєва

Аліна Маратівна Кабаєва — російська спортсменка (художня гімнастика), громадська та політична діячка, медіа-менеджерка. З вересня 2014 року — голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Аліна Кабаєва новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Температура піде вниз: відомо, коли Україну накриють дощі та похолодання

11:41Синоптик
Росія змінює тактику ударів по Україні: в ISW вказали на небезпечну деталь

10:56Україна
Лише знову став батьком: російська атака забрала життя військового з донькою

10:06Україна
Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 25 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Як сказати українською "вопрос на засыпку" - правильний варіант знають не всі

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні баристи за 45 с

Чоловік Юлії Висоцької не може ходити без допомоги: як він зараз виглядає

На Україну чекає похолодання: синоптик назвала дату зміни погоди

Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти