Догоджає диктатору: худа Кабаєва знову змінилася до невпізнання

Ймовірна коханка терориста Путіна Аліна Кабаєва знову щось зробила зі своїм обличчям.

https://glavred.net/starnews/toshchaya-kabaeva-izmenilas-do-neuznavaemosti-10751693.html Посилання скопійоване

Аліна Кабаєва стала схожою на натягнуту ляльку

Коротко:

Що не так із зовнішністю Кабаєвої

Як вона зараз виглядає

Російська художня гімнастка і можлива дружина диктатора Путіна – Аліна Кабаєва, знову з'явилася на публіці, де вкотре здивувала своїм зовнішнім виглядом.

Як пишуть російські пропагандисти, днями в терористичній Росії, у місті Санкт-Петербурзі, відбувся Міжнародний турнір з художньої гімнастики.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

42-річна Кабаєва прийшла на турнір у джинсах і білій футболці, доповнивши образ жакетом у клітинку та зачіскою з бантом. У тренувальному залі Кабаєва з'явилася в чорній футболці та білих спортивних штанях, її образ доповнили золоті сережки та годинник. Іншого дня чемпіонка тренувала вихованок у бордовому спортивному костюмі.

Кабаєва та її нове обличчя / Фото КП.ру

Кабаєва взагалі перестала бути схожою на саму себе. Чи то вона ще більше схудла, чи то знову "оновила" обличчя, яке виглядає натягнутим і взагалі не видає свою колишню власницю.

Кабаєва та її нове обличчя / Фото КП.ру

Аліна Кабаєва про війну

Як відомо, гімнастка, яка за чутками та словами джерел вже давно є дружиною терориста Путіна, мовчить про жорстке вторгнення Росії в Україну. Особливого цинізму додає те, що на початку повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну російська гімнастка Аліна Кабаєва написала повідомлення українській гімнастці та тренерці Ірині Дерюгіній. "Найстрашніше було – 16 березня я отримала привітання мамі з днем народження від Кабаєвої та від цієї, Вінер. Люди взагалі без мізків", – розповідала в інтерв'ю тренерка.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Вас також може зацікавити:

Про особу: Аліна Кабаєва Аліна Маратівна Кабаєва — російська спортсменка (художня гімнастика), громадська та політична діячка, медіа-менеджерка. З вересня 2014 року — голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред