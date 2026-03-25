Догоджає диктатору: худа Кабаєва знову змінилася до невпізнання

Коротко:
- Що не так із зовнішністю Кабаєвої
- Як вона зараз виглядає
Російська художня гімнастка і можлива дружина диктатора Путіна – Аліна Кабаєва, знову з'явилася на публіці, де вкотре здивувала своїм зовнішнім виглядом.
Як пишуть російські пропагандисти, днями в терористичній Росії, у місті Санкт-Петербурзі, відбувся Міжнародний турнір з художньої гімнастики.
42-річна Кабаєва прийшла на турнір у джинсах і білій футболці, доповнивши образ жакетом у клітинку та зачіскою з бантом. У тренувальному залі Кабаєва з'явилася в чорній футболці та білих спортивних штанях, її образ доповнили золоті сережки та годинник. Іншого дня чемпіонка тренувала вихованок у бордовому спортивному костюмі.
Кабаєва взагалі перестала бути схожою на саму себе. Чи то вона ще більше схудла, чи то знову "оновила" обличчя, яке виглядає натягнутим і взагалі не видає свою колишню власницю.
Аліна Кабаєва про війну
Як відомо, гімнастка, яка за чутками та словами джерел вже давно є дружиною терориста Путіна, мовчить про жорстке вторгнення Росії в Україну. Особливого цинізму додає те, що на початку повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну російська гімнастка Аліна Кабаєва написала повідомлення українській гімнастці та тренерці Ірині Дерюгіній. "Найстрашніше було – 16 березня я отримала привітання мамі з днем народження від Кабаєвої та від цієї, Вінер. Люди взагалі без мізків", – розповідала в інтерв'ю тренерка.
Главред раніше писав про те, що російська телеведуча Юлія Висоцька, яка прославилася своїми кулінарними шоу та чоловіком-пенсіонером Андрієм Кончаловським, з'явилася на публіці та здивувала своїх шанувальників.
Раніше також легендарний український артист і співак Віктор Павлик, який нещодавно відіграв сольний концерт у Палаці "Україна", висловився з приводу скандалу з організаторами.
Вас також може зацікавити:
- Неофіційна дружина Путіна Кабаєва поїхала до Китаю, щоб забрати своє
- Не мають впливу: у РФ розкрили справжню роль Кабаєвої та дітей у житті Путіна
- Хто познайомив диктатора Путіна з Кабаєвою: Дерюгіна розкрила головний секрет
Про особу: Аліна Кабаєва
Аліна Маратівна Кабаєва — російська спортсменка (художня гімнастика), громадська та політична діячка, медіа-менеджерка. З вересня 2014 року — голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.
