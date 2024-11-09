Демократи можуть отримати 'приз': боротьба за владу у США не закінчена - Золотарьов

Хоча на посаді президента США знову буде представник республіканців, демократи можуть взяти контроль над частиною парламенту.

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У демократів є шанс на контроль над Палатою представників США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Золотарьов:

Республіканці можуть "спіткнутися" в Конгресі

Виборча кампанія США у 2024 році вийшла дуже дорогою

Проколи у передвиборчій кампанії були і в Гарріс, і в Трампа

Дональд Трамп проголосив свою перемогу на виборах, заявивши, що окрім президентського крісла, республіканцям дістанеться контроль над Сенатом, а, ймовірно, і Палатою представників.

Однак насправді за останню все ще триває запекла боротьба і в демократів є шанси залишити цей орган у своєму підпорядкуванні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

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За його словами, деякі експерти з електоральної географії й справді вважають, що республіканці можуть втратити свої шанси на успіх у Конгресі.

Щодо передвиборчої кампанії в цілому політолог заявив, що цього разу більшість соціологічних служб та аналітиків утримувались від сміливих прогнозів, оскільки кандидати мали майже рівні шанси. Можливо, тут зіграв свою роль так званий "коефіцієнт брехні", який знайомий українській політичній реальності та впливає на корекцію результатів опитувань.

"Поточна виборча кампанія вийшла безпрецедентно дорогою – понад 4 млрд. доларів було витрачено і республіканцями, і демократами. У плані фандрайзингу треба віддати належне команді Камали Харріс, яка обійшла республіканців за обсягом зібраних коштів, особливо в останні місяці. Це більш ніж безпрецедентно для Сполучених Штатів – припустимо, у тій же Пенсільванії лише на аналітичну рекламу в соцмережах було витрачено понад 400 млн. доларів, що для української політики надхмарні цифри", - наголосив він.

Спроби команди Трампа відтворити успіх 2016 року шляхом таргетованої реклами у соцмережах не виправдалися. Цього разу обмеження у сфері інформаційного просування зіграли проти Трампа, і хоч він був чинним президентом, баланс змістився не на його користь.

Однак демократи теж зіткнулися з невдачами: ставка на поштове та дострокове голосування цього разу не принесла очікуваних результатів, адже республіканці заздалегідь підготувалися до цього сценарію.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Стратегічно команда Харріс помилилася, що зробила ставку на ефект "медового місяця". Справді, ми бачили дуже бурхливий старт і зліт підтримки Харріс у серпні та вересні, але у жовтні, коли стало зрозуміло, що Харріс не може дати виразних відповідей на стратегічні для кампанії питання, Трамп цим скористався", - пояснив Золотарьов.

Утім, і Трамп припустився помилок. Зокрема, його жарт про "сміттєвий острів" Пуерто-Ріко під час одного з мітингів призвів до втрати підтримки з боку пуерториканської діаспори в Пенсільванії, чим скористалися демократи, розпочавши кампанію для мігрантів з Карибського басейну та Азії.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Вибори в США 2024 - останні новини

Нагадаємо, 6 листопада Главред писав, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп стане 47-м президентом США. За даними американських ЗМІ, він отримав 270 необхідних голосів вибірників для того, щоб вдруге посісти крісло в Білому домі.

Згодом стало відомо, що віцепрезидентка США Камала Гарріс визнала поразку на президентських виборах. Вона готова мирно передати владу новообраному президенту Дональду Трампу.

Раніше також повідомлялося, що демократка Камала Гарріс провела телефонну розмову з республіканцем Дональдом Трампом, який переміг на виборах президента США. Гарріс обговорила з Трампом важливість мирного передання влади і привітала його з перемогою.

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