Одним рядком: зрадниця Ані Лорак раптово згадала про матір

Ані Лорак показала матю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Зрадниця України, співачка Ані Лорак, показала рідкісне фото зі своєю матір'ю Жанною Ліньковою. Знімок запроданка розмістила у своєму Instagram.

Лорак рідко публікує в соцмережах фотографії членів сім'ї, але вирішила показати шанувальникам свою маму в особливий день - Жанна Лінькова відсвяткувала день народження. Співачка досить лаконічно привітала найближчу людину.

"З днем народження, матусю", - підписала знімки запроданка.

Ані Лорак з матір'ю / фото: instagram.com, Ані Лорак

Ані Лорак показала три світлини з мамою: на двох із них тоді ще Кароліна Куєк позує з матір'ю в дитинстві, а третій знімок демонструє, який вигляд вони мають зараз.

Попри те, що Жанна Лінькова раніше жила в Україні, вона повністю поділяє проросійську позицію своєї доньки. Мати співачки, яка колись віддала Кароліну до інтернату, тепер переїхала до РФ і не приховує підтримку агресора, ігноруючи злочини російських окупантів проти українців.

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

