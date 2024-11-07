Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Результат не такий, як ми хотіли": Гарріс заявила, що не відмовляється від боротьби

Руслана Заклінська
7 листопада 2024, 00:48
48
Камала Гарріс визнала, що результат виборів не відповідає їхнім очікуванням і пообіцяла продовжити боротьбу.
'Результат не такий, як ми хотіли': Гарріс заявила, що не відмовляється від боротьби
Камала Гарріс зробила заяву після поразки на виборах / Колаж: Главред, фото: facebook.com/KamalaHarris, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези із заяви:

  • Результат виборів не такий, як хотіли демократи, але їх треба прийняти
  • Камала Гарріс готова мирно передати владу Дональду Трампу
  • Незважаючи на поразку, віцепрезидентка не відмовляється від боротьби за свободу, справедливість, гідність і рівні можливості для всіх людей

Віцепрезидентка США Камала Гарріс визнала поразку на президентських виборах. Вона готова мирно передати владу новообраному президенту Дональду Трампу. Про це Гарріс оголосила в середу, 6 лиcтопада, перед своїми прихильниками на сцені в Університеті Говарда, пише CNN.

"Результат цих виборів не такий, як ми хотіли, не те, за що ми боролися, не те, за що ми голосували", - сказала вона.

відео дня

Гарріс повідомила, що вже привітала новообраного президента Дональда Трампа з перемогою і запевнила його у готовності до "мирної передачі влади". Вона підкреслила важливість прийняття результатів виборів і продовження демократичних процесів.

"Фундаментальний принцип американської демократії полягає в тому, що коли ми програємо вибори, ми приймаємо результати. Цей принцип, як і будь-який інший, відрізняє демократію від монархії чи тиранії. І будь-хто, хто прагне довіри громадськості, повинен її шанувати", - зазначила віцепрезидентка.

Водночас Камала Гарріс заявила, що, незважаючи на поразку, вона залишатиметься відданою своїм переконанням і боротьбі "за свободу, за можливості, за справедливість і гідність усіх людей".

"Хоча я визнаю поразку в цих виборах, я не відмовляюсь від боротьби, яка живила цю кампанію. Боротьбу за свободу, справедливість, можливість і гідність усіх людей, за ідеали в основі нашої країни, які відображають найкраще в Америці. Від цієї боротьби я ніколи не відмовлюсь", - пообіцяла політик.

Гарріс закликала своїх прихильників не здаватися. За її словами, боротьба може зайняти час, але вона є необхідною для досягнення кращого майбутнього.

"Іноді боротьба займає деякий час. Це не означає, що ми не виграємо. Ніколи не здавайтеся. Ніколи не припиняйте намагатися зробити світ кращим... Не час опускати руки. Настав час засукати рукави. Це час для організації, мобілізації та продовження участі заради свободи та справедливості та майбутнього, яке, як ми всі знаємо, можемо побудувати разом", - додала вона.

'Результат не такий, як ми хотіли': Гарріс заявила, що не відмовляється від боротьби
Президентські вибори в США / Інфографіка: Главред

Хто така Камала Гарріс?

Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США.

Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року.

Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки.

19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Перемога Трампа на виборах - головне

Як раніше повідомляв Главред, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Він набрав 277 голосів вибірників, тоді як Гарріс здобула лише 226 голосів.

Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою. Він згадав про зустріч з Трампом у вересні, де вони детально обговорили стратегічне партнерство між США та Україною.

Нагадаємо, демократка Камала Гарріс провела телефонну розмову з республіканцем Дональдом Трампом, який переміг на виборах президента США. Вона привітала його з перемогою та підкреслила важливість мирного передавання влади.

Крім цього, адміністрація Джо Байдена планує терміново виділити Україні 6 мільярдів доларів на безпекову допомогу до інавгурації Дональда Трампа. Це рішення обумовлено побоюванням, що після вступу Трампа на посаду потік зброї може припинитися.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Вибори у США Камала Харріс президентські вибори в США
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія атакує Україну роєм дронів: в Києві лунають вибухи

Росія атакує Україну роєм дронів: в Києві лунають вибухи

01:56Україна
"Чудова розмова": Зеленський вперше після виборів в США поговорив з Трампом

"Чудова розмова": Зеленський вперше після виборів в США поговорив з Трампом

01:09Україна
"Результат не такий, як ми хотіли": Гарріс заявила, що не відмовляється від боротьби

"Результат не такий, як ми хотіли": Гарріс заявила, що не відмовляється від боротьби

00:48Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Путініст Філіп Кіркоров обманював усю РФ - правда відома

Путініст Філіп Кіркоров обманював усю РФ - правда відома

Що означає наліпка під капотом авто у вигляді фари з відсотками: знають не всі

Що означає наліпка під капотом авто у вигляді фари з відсотками: знають не всі

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

Останні новини

01:56

Росія атакує Україну роєм дронів: в Києві лунають вибухи

01:30

Коли Донні зустрів Мел: історія кохання Дональда і Меланії Трамп

01:09

"Чудова розмова": Зеленський вперше після виборів в США поговорив з Трампом

00:48

"Результат не такий, як ми хотіли": Гарріс заявила, що не відмовляється від боротьби

06 листопада, середа
23:54

Зірка Жіночого кварталу розповіла про свої перші серйозні стосунки

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:33

У Німеччині розпалася "світлофорна" коаліція: Шольц звільнив міністра фінансів Лінднера

23:14

До інавгурації Трампа: Білий дім планує терміново надати Україні допомогу

23:02

Популярний вислів "присісти на доріжку": як він виник і що означає

22:57

Тіна Кароль уперше відкрито прокоментувала свої політичні амбіції

Реклама
22:42

"Не потрібно сподіватися на краще": нардеп заявив, що тариф на світло суттєво зросте

22:35

"Чекає важка зима": до чого готуватися Україні після виборів в США – Жорін

22:20

Як королева Єлизавета відгукувалася про Дональда Трампа - деталі

22:16

Трамп може дати посаду Ілону Маску у Конгресі США: посол розкрив деталі

21:31

Армія КНДР вступила у бої проти України: у США розкрили деталі

21:26

Садівникам важливо знати: як обрізати гортензію восени, щоб вона гарно цвіла

21:16

Зеленський вперше з початку великої війни поїде до Угорщини: названа ціль візиту

21:00

Гарріс зателефонувала Трампу: у ЗМІ озвучили деталі розмови

20:54

Обмежено придатні мають пройти ВЛК: в ТЦК назвали крайній термін

20:43

Юлія Тимошенко показала своє обличчя зблизька після тривалої паузи - деталі

20:41

Позитив зібрався на партнерські пологи і прокоментував стать первістка

Реклама
20:36

Росіяни взимку готують прорив на 2 напрямках: Світан дав важливий прогноз

20:30

"Захоплення Херсону та Запоріжжя": якими будуть вимоги РФ на переговорах з Трампом

20:21

Чому у церкві не можна казати скільки годин: 7 заборон, які вбережуть від порчі

20:11

У Києві на станції метро пасажирка потрапила під потяг: що відомо

20:01

Складає "чорний список": Трамп уважно стежить, хто з світових лідерів не привітав його

19:57

Українці можуть збільшити розмір своєї пенсії: що потрібно зробити

19:14

Під ударом 2 міста, є поранені: РФ вдарила по Україні ракетами - що відомо

19:05

Чому Путіну не сподобається перемога ТрампаПогляд

19:04

"У 10 разів більші, ніж в ЗСУ": командир озвучив втрати ворога в Курській області

19:03

Українці отримають нову грошову допомогу напередодні зими: кому і скільки нададуть

18:59

США скорочуватимуть обсяги допомоги для України: аналітик дав невтішний прогноз

18:54

Менше ніж здається: скільки порошку треба засипати в пральну машину

18:51

У зв’язку з перемогою Трампа: ЄС потрібна нова стратегія щодо України - Орбан

18:35

PROBASS ∆ HARDI та НАОНІ-оркестра – фантастичне музичне шоу в Києві

18:35

В Україну йде потепління: у яких областях буде +15

18:08

Переломний момент: НАТО може різко змінити хід війни в Україні - що відомо

18:04

"Продавав" підроблені документи: СБУ "спіймала" начальника ТЦК на Закарпатті

17:55

У США запустили міжконтинентальну ядерну ракету відразу після виборів президента

17:50

"Хотіла заспівати йому": на Анну Трінчер плюнув верблюдВідео

17:39

Гарріс і Байден готують заяву і дзвінок Трампу: ЗМІ дізналися подробиці

Реклама
17:20

Ситуація критична: в Донецькій ОВА розповіли, як "виживає" прифронтове місто

17:17

Після перемоги Трампа на виборах: долар злетів до річного максимуму

17:14

Популярний шоумен і воїн ЗСУ отримав травму на Запорізькому напрямку

17:04

Навіщо класти монету у взуття: ритуал, від якого гроші потечуть рікоюВідео

16:55

Портников розкрив сценарій, як можуть домовитись Путін і Трамп щодо війни в Україні

16:54

"Ми досягли всіх своїх цілей": ЗСУ можуть вийти з Курської області - що відомо

16:49

Різке скорочення допомоги Україні: у CNN попередили про наслідки перемоги Трампа

16:27

Тільки зіпсуєте: як не можна варити спагеті

16:23

Відключення світла взимку: в Укренерго сказали, коли та на які графіки чекати

16:11

РФ перекидає РЕБи в бік кордону з Україною: партизани назвали причину

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти