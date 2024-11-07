'Результат не такий, як ми хотіли': Гарріс заявила, що не відмовляється від боротьби

Камала Гарріс визнала, що результат виборів не відповідає їхнім очікуванням і пообіцяла продовжити боротьбу.

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Камала Гарріс зробила заяву після поразки на виборах / Колаж: Главред, фото: facebook.com/KamalaHarris, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези із заяви:

Результат виборів не такий, як хотіли демократи, але їх треба прийняти

Камала Гарріс готова мирно передати владу Дональду Трампу

Незважаючи на поразку, віцепрезидентка не відмовляється від боротьби за свободу, справедливість, гідність і рівні можливості для всіх людей

Віцепрезидентка США Камала Гарріс визнала поразку на президентських виборах. Вона готова мирно передати владу новообраному президенту Дональду Трампу. Про це Гарріс оголосила в середу, 6 лиcтопада, перед своїми прихильниками на сцені в Університеті Говарда, пише CNN.

"Результат цих виборів не такий, як ми хотіли, не те, за що ми боролися, не те, за що ми голосували", - сказала вона.

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Гарріс повідомила, що вже привітала новообраного президента Дональда Трампа з перемогою і запевнила його у готовності до "мирної передачі влади". Вона підкреслила важливість прийняття результатів виборів і продовження демократичних процесів.

"Фундаментальний принцип американської демократії полягає в тому, що коли ми програємо вибори, ми приймаємо результати. Цей принцип, як і будь-який інший, відрізняє демократію від монархії чи тиранії. І будь-хто, хто прагне довіри громадськості, повинен її шанувати", - зазначила віцепрезидентка.

Водночас Камала Гарріс заявила, що, незважаючи на поразку, вона залишатиметься відданою своїм переконанням і боротьбі "за свободу, за можливості, за справедливість і гідність усіх людей".

"Хоча я визнаю поразку в цих виборах, я не відмовляюсь від боротьби, яка живила цю кампанію. Боротьбу за свободу, справедливість, можливість і гідність усіх людей, за ідеали в основі нашої країни, які відображають найкраще в Америці. Від цієї боротьби я ніколи не відмовлюсь", - пообіцяла політик.

Гарріс закликала своїх прихильників не здаватися. За її словами, боротьба може зайняти час, але вона є необхідною для досягнення кращого майбутнього.

"Іноді боротьба займає деякий час. Це не означає, що ми не виграємо. Ніколи не здавайтеся. Ніколи не припиняйте намагатися зробити світ кращим... Не час опускати руки. Настав час засукати рукави. Це час для організації, мобілізації та продовження участі заради свободи та справедливості та майбутнього, яке, як ми всі знаємо, можемо побудувати разом", - додала вона.

Президентські вибори в США / Інфографіка: Главред

Хто така Камала Гарріс? Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року. Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки. 19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Перемога Трампа на виборах - головне

Як раніше повідомляв Главред, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Він набрав 277 голосів вибірників, тоді як Гарріс здобула лише 226 голосів.

Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою. Він згадав про зустріч з Трампом у вересні, де вони детально обговорили стратегічне партнерство між США та Україною.

Нагадаємо, демократка Камала Гарріс провела телефонну розмову з республіканцем Дональдом Трампом, який переміг на виборах президента США. Вона привітала його з перемогою та підкреслила важливість мирного передавання влади.

Крім цього, адміністрація Джо Байдена планує терміново виділити Україні 6 мільярдів доларів на безпекову допомогу до інавгурації Дональда Трампа. Це рішення обумовлено побоюванням, що після вступу Трампа на посаду потік зброї може припинитися.

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