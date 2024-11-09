"Мирний план" Трампа включає європейські війська у буферній зоні - ЗМІ

В США розглядають можливість заморожування війни між Росією та Україною.

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Трамп ще не визначився із планом закінчення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump, скріншот

Про що йдеться в статті:

Трамп розглядає декілька варіантів мирного плану

США можуть запропонувати Україні зброю в обмін на відмову від НАТО

Росія може отримати обіцянку нейтралітету України

Американський політик Дональд Трамп, який переміг на виборах США у 2024 році, в рамках "мирного плану" може закликати Європу до залучення військ для забезпечення буферної зони між армією України та країни-агресора Росії.

Про це пише The Telegraph з посиланням на оточення Трампа. За їхніми даними, деталі плану стали відомі після того, як український президент Володимир Зеленський попередив, що спроба умиротворення Росії може обернутися справжнім "самогубством" для Європи.

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"Цей план є одним із кількох, які розглядає пан Трамп, який перед обранням президентом США заявив, що розпочне мирні переговори до вступу на посаду в січні", - йдеться у статті.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Попередньо відомо, нібито Трамп насправді хоче заморозити нинішню лінію фронту та змусити Україну відмовитись від амбіцій на вступ до НАТО на 20 років. Натомість Україні запропонують суверенність інших територій, укріплення на лінії зіткнення та зброю, яка дозволить стримувати РФ від відновлення війни.

При цьому США не готові надавати свої війська для патрулювання, чи забезпечення безпеки створеної буферної зони. Не йде мова і про фінансування їхньої місії. А Росії можуть запропонувати нейтралітет України.

"Припинення вогню, яке залишає Росії контроль над захопленою нею територією та не передбачає серйозних гарантій безпеки, може виявитися непопулярним і, ймовірно, призведе до виборів в Україні", - пише видання.

Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Закінчення війни в Україні за участі Трампа

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війна РФ проти України може легко закінчитися, якщо адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа керуватиметься підходом, що ґрунтується на пошуку рішень.

Раніше Главред повідомляв, що політолог Андрій Золотарьов висунув припущення, щодо того, що Трамп може змусити і Україну, і Росію сісти за стіл переговорів.

Напередодні у ЗМІ писали, що план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні передбачає заморожування конфлікту на нинішній лінії фронту. Новоспечений президент США планує запропонувати перемир'я вздовж поточної лінії зіткнення, що проходить через південну та східну Україну до Курська, де зараз перебувають українські війська.

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