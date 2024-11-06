Трамп вдруге стає президентом США - ЗМІ

Республіканець отримав 270 необхідних голосів для перемоги на президентських виборах в Америці.

https://glavred.net/world/tramp-vtoroy-raz-stanovitsya-prezidentom-ssha-the-hill-10611719.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп переміг на виборах у США - ЗМІ ​ / Колаж:Главред, фото:facebook.com/DonaldTrump, скріншот

Коротко:

Американські ЗМІ вже оголосили Трампа президентом

Скільки голосів виборників отримав кандидат-республіканець

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, імовірно, стане 47-м президентом США. За даними американських ЗМІ, він уже отримав 270 необхідних голосів вибірників для того, щоб вдруге посісти крісло в Білому домі.

Як пише The Hill, Трамп отримав 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги.

"Він [Трамп] став першим президентом за понад 120 років, який втратив Білий дім, а потім повернувся і знову його виграв, після президента Гровера Клівленда в 1892 році", - пише видання.

відео дня

Попередні підсумки Fox News свідчать, що Трамп набирає 277 голосів виборників, забезпечуючи собі перемогу на виборах.

Результати виборів у США / foxnews

Дивіться відео - Момент оголошення фактичної перемоги Трампа на виборах у США:

Як відомо, Трамп вперше був обраний президентом у 2016 році, перемігши колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон. У 2020 році він програв перевибори президенту-демократу Джо Байдену у 2020 році.

Вибори у США - останні новини

У США завершився останній етап голосування на виборах президента. Останні виборчі дільниці закрито. Кандидат від Республіканської партії, експрезидент Дональд Трамп переміг у штатах, що вагаються, - Джорджії та Північній Кароліні, а також у ключовому штаті Невада.

Дивіться відео - У штабі Трампа святкують перемогу:

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп має всі шанси на перемогу - американське видання The New York Times оцінює таку перспективу у 89%.

Як писав Главред, Камала Гарріс випередила свого опонента Дональда Трампа в голосуванні на острові Гуам. Результати голосування в цьому регіоні правильно передбачали переможця на всіх президентських виборах. Згідно з даними всіх виборчих дільниць, Гарріс набрала 49,46% голосів. У Трампа - 46,22%.

Як обирають президента США Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників. Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред