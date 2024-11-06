Трамп вдруге стає президентом США - ЗМІ

Коротко:
- Американські ЗМІ вже оголосили Трампа президентом
- Скільки голосів виборників отримав кандидат-республіканець
Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, імовірно, стане 47-м президентом США. За даними американських ЗМІ, він уже отримав 270 необхідних голосів вибірників для того, щоб вдруге посісти крісло в Білому домі.
Як пише The Hill, Трамп отримав 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги.
"Він [Трамп] став першим президентом за понад 120 років, який втратив Білий дім, а потім повернувся і знову його виграв, після президента Гровера Клівленда в 1892 році", - пише видання.
Попередні підсумки Fox News свідчать, що Трамп набирає 277 голосів виборників, забезпечуючи собі перемогу на виборах.
Дивіться відео - Момент оголошення фактичної перемоги Трампа на виборах у США:
Як відомо, Трамп вперше був обраний президентом у 2016 році, перемігши колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон. У 2020 році він програв перевибори президенту-демократу Джо Байдену у 2020 році.
Вибори у США - останні новини
У США завершився останній етап голосування на виборах президента. Останні виборчі дільниці закрито. Кандидат від Республіканської партії, експрезидент Дональд Трамп переміг у штатах, що вагаються, - Джорджії та Північній Кароліні, а також у ключовому штаті Невада.
Дивіться відео - У штабі Трампа святкують перемогу:
Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп має всі шанси на перемогу - американське видання The New York Times оцінює таку перспективу у 89%.
Як писав Главред, Камала Гарріс випередила свого опонента Дональда Трампа в голосуванні на острові Гуам. Результати голосування в цьому регіоні правильно передбачали переможця на всіх президентських виборах. Згідно з даними всіх виборчих дільниць, Гарріс набрала 49,46% голосів. У Трампа - 46,22%.
Як обирають президента США
Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників.
Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні.
Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників.
Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки.
Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах.
Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.
Інші новини:
- Трамп прямо розповів, що буде, якщо він програє
- Трампу радять заявити про перемогу на виборах передчасно - The Guardian
- Трамп проведе ніч виборів в США з одіозною особою: про кого йдеться
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред