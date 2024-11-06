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Гарріс зателефонувала Трампу: у ЗМІ озвучили деталі розмови

Маріна Фурман
6 листопада 2024, 21:00
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Камала Гарріс привітала республіканця Дональда Трампа з перемогою.
Трамп, Харрис
Гарріс зателефонувала Трампу / Колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, ОПУ

Ви дізнаєтесь:

  • Про що розмовляли Гарріс та Трамп
  • Коли Гарріс виступить зі зверненням до громадян США

Демократка Камала Гарріс провела телефонну розмову з республіканцем Дональдом Трампом, який переміг на виборах президента США. Про це пише АР з посиланням на помічника Гарріс, який поговорив з журналістами анонімно.

Як розповів співрозмовник, Гарріс обговорила з Трампом важливість мирного передання влади і привітала його з перемогою.

відео дня

Також відомо, що Гарріс планує звернутися до нації в середу, 6 листопада, у другій половині дня за американським часом.

Гарріс зателефонувала Трампу: у ЗМІ озвучили деталі розмови
Вибори в США / Інфографіка: Главред

Хто така Камала Гарріс?

Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США.

Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року.

Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки.

19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

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Як раніше писав Главред, американський політик Дональд Трамп, який оголосив про свою перемогу на президентських виборах, пообіцяв припинити всі війни. Цю заяву він зробив перед прихильниками у штабі в Палм-Біч, Флорида.

Згодом президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з фактичною перемогою на президентських виборах у США. За словами українського лідера, Київ очікує від нового глави Білого дому сильних рішень і зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства.

Водночас у Брюсселі шириться думка, що перемога Дональда Трампа на виборах у США стане своєрідним "шоком" для ЄС, який стимулює об'єднання дій щодо підтримки України та змусить Європу взяти на себе більшу частку тягаря війни.

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