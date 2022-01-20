Україна - велика держава: Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне" вторгнення Росії

Маленьких народів і несуттєвих агресій не існує - Зеленський / Офіс президента

Україна хоче нагадати великим державам, що не буває несуттєвих агресій та маленьких народів. Не існує й незначних жертв та маленького горя від втрати близьких. Слова адресовані від глави великої держави. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Twitter-акаунті він відповів на слова президента США Байдена, який сказав, що Захід міркуватиме про варіанти дій у відповідь у тому випадку, якщо Росія припуститься "незначного вторгнення" в Україну.

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави", - підкреслив Зеленський.

Резонансна Заява Байдена

Президент США Джо Байден зробив заяву про те, що Росія може піти на агресивні кроки проти України. Москву притягнуть до відповідальності, але все залежатиме від дій російської держави. За його словами, якщо відбудеться "незначне вторгнення", то американцям доведеться "боротися за те, що робити, і чого не робити". Однак подальша військова інтервенція "стане для Росії катастрофою".

"Росія буде притягнута до відповідальності, якщо вона вторгнеться — і це залежить від того, що вона зробить. Одна справа, якщо це незначне вторгнення, і в кінцевому підсумку нам доведеться боротися за те, що робити і чого не робити, і так далі. Але якщо вони дійсно зроблять те, на що вони здатні... подальше вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою", - підкреслив американський глава держави.

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Як пояснили слова Байдена в Білому домі

Спікерка Ради національної безпеки американської адміністрації Емілі Хорн сказала, що Байден у своїй заяві мав на увазі різницю між військовими і гібридними діями Росії.

"Президент США пояснив це. Він мав на увазі різницю між військовими, а також невійськовими/напіввійськовими/кібернетичними діями росіян. Такі дії зустрінуть зворотну відповідь в координації з союзниками і партнерами", - уточнила чиновниця.читайте такожУдар Байдена по банках РФ і загроза "громадянської війни" в Україні: у Путіна вибухнули заявою

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі також казала про попередження Байдена Путіну, згідно з яким Штати розцінять як нове військове вторгнення в Україну хоч який перетин українського кордону будь-якими російськими військовими силами.

"Президент Байден чітко казав російському президенту: якщо будь-які військові сили РФ перетнуть український кордон, це буде новим вторгненням, і на це буде дана швидка, жорстка і єдина відповідь з боку Сполучених Штатів і їх союзників", - зазначила вона.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі з посиланням на дані розвідки США раніше заявили, що Росія може готувати провокацію на Донбасі. Йдеться про напад на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". Такий маневр може бути використано як привід для повномасштабного військового вторгнення на територію української держави.

Американські журналісти CNN 19 січня опублікували відомості Міністерства оборони України, згідно з якими росіяни завершують концентрацію своїх військ біля українських кордонів і стягнули до рубежів вже понад 127 000 військ. У відомстві не виключають нанесення Росією ракетних ударів по стратегічних об'єктах.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що пересування військ РФ в прикордонних з Україною районах – це, мовляв, "запобіжні заходи", пов'язані з нібито напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО.

Президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про те, що на Росію очікують небувалі санкції у разі нової військової інтервенції в Україну. Російські банки не зможуть працювати з доларом, і ситуація стане катастрофічною.