"Хороші новини": Кулеба поспілкувався з Блінкеном після його зустрічі з Лавровим

Дмитро Кулеба поговорив по телефону з Блінкеном / УНІАН

Після сьогоднішньої зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві, держсекретар США Ентоні Блінкен поспілкувався також з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Під час розмови Блікен розповів Кулебі про підсумки його переговорів у Берліні та Женеві. Також дипломати обговорили зміцнення обороноздатності України, повідомив глава українського МЗС в Twitter.

"Провів розмову з держсекретарем США. Ентоні Блінкен поінформував мене про підсумки зустрічей у Берліні та Женеві. Я вдячний за нашу тісну координацію. Обговорили подальше зміцнення обороноздатності України. Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це хороші новини", - написав Кулеба.

Можливе вторгнення Росії в Україну

19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни".

Пізніше президент США зробив неоднозначну заяву щодо можливого вторгнення РФ в Україну. Джо Байден припустив, що "невелике вторгнення" (minor incursion) викличе меншу реакцію, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.

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20 січня Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

Президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.

Як пише Associated Press, президент США Джо Байден не планує відповідати на можливе подальше вторгнення Росії в Україну відправкою в країну американських військових. Причина відмови від безпосередньої участі в російсько-українській війні проста-у Сполучених Штатів немає ніяких договірних зобов'язань перед Україною.

Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії. Як пише Sky News, поставки були здійснені протягом цього тижня.

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