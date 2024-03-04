Що потрібно для перелому на фронті: названо головні переваги ракет Taurus

Для перелому ситуації на полі бою необхідний комплекс чинників, упевнений Руслан Левієв.

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Україна може отримати німецькі ракети Taurus / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Німецькі ракети Taurus допоможуть ЗСУ поліпшити тактичну ситуацію, заявив засновник Conflict Intelligence Team і військовий аналітик Руслан Левієв.

Водночас він вважає, що німецькі ракети не зможуть переломити хід війни. Про це він заявив у коментарі BILD.

"Вони не є game changers. Навіть якщо ці Taurus дадуть і навіть якщо умовно в нескінченній кількості, то вони так, допоможуть, поліпшать тактичні ситуації на окремих місцях і в окремих умовах. Але хід війни не переламають", - каже експерт.

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Водночас він звернув увагу на те, що для перелому ситуації на полі бою необхідний комплекс чинників, який включає в себе безліч компонентів.

"Зокрема питання протиповітряної оборони, наявності озброєнь і навченості сухопутних військ. Але тим не менш Taurus дійсно дуже важливі", - додав Левієв. / коллаж Главред

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Раніше Шольц виступив проти поставок Україні ракет Taurus і назвав причину. Німецький канцлер вважає, що надання Україні таких ракет може втягнути ФРН у війну.

Нагадаємо, Німеччина відмовляється передавати Україні ракети Taurus через можливість їх використання для атак на території Росії, заявив канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляв Главред, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу не сподобалося запитання про те, чому країна досі не постачає ракети Taurus Україні. Замість цього він підкреслив, що Німеччина витрачає найбільше в Європі на допомогу Україні.

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