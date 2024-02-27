Німеччина надала Україні новий пакет допомоги: що туди увійшло

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Туди увійшли боєприпаси, дрони та багато іншого. Про це йдеться на сайті німецького уряду.
"Ця військова допомога надається двома способами: з одного боку, це кошти федерального уряду для зміцнення потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування постачань військового обладнання та інших матеріалів з промисловості. А також йдеться про постачання зі складів збройних сил Німеччини. Загалом Федеративна Республіка надала чи зобов’язалася надати на наступні роки військової допомоги на суму приблизно 28 мільярдів євро", – йдеться у повідомленні уряду.
Що містить новий пакет допомоги від Німеччини:
- 4 машини розмінування WISENT 1;
- 4 патрульні автомобілі;
- 14 000 снарядів 155-мм;
- 250 засобів для розмінування;
- 10 розвідувальних БпЛА Vector із запасними частинами;
- 22 системи проти дронів;
- 12 терміналів SatCom;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 3 дистанційно керовані системи розмінування.
Що відомо про Wisent 1?
Wisent 1 – це гусенична броньована інженерна машина створена на базі основного бойового танка Leopard 1, що призначена для розмінування. Головне її завдання - це створення проходів у мінному полі. Вона здійснює автоматичну розмітку розмінованої ділянки, щоб нею змогли пройти піхотинці та інша техніка. Wisent 1 MC оснащення мінним плугом шириною у 3,5 метри, система розмітки смуги руху, допоміжна лебідка та кран вантажопідйомністю 30 тонн. Про це повідомляє Мілітарний.
Передача Україні ракет Taurus
Нагадаємо, що у Шольца назвали три причини, чому Німеччина не надає Україні ракети Taurus. Потрібно налагодити виробництво зброї і боєприпасів – такі заходи необхідні, щоб забезпечити як Німеччину, так і Україну, сказав Йоханнес Арльт.
Олаф Шольц розповів, чому Україна не може отримати ракети Taurus. Канцлер Німеччини прокоментував причини гальмування з постачанням ракет. За його словами, для цього шукають найкращий момент, натякнувши, що прогрес буде.
Володимир Зеленський відреагував на відмову надати ракети Taurus. Президент України стверджує, що відмова в наданні Україні конкретної допомоги через відсутність віри може дорого обійтися.
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