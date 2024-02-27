Німеччина надала Україні новий пакет допомоги: що туди увійшло

Німеччина передала Україні боєприпаси, дрони, машини для розмінування та інше.

https://glavred.net/ukraine/germaniya-predostavila-ukraine-novyy-paket-pomoshchi-chto-tuda-voshlo-10545335.html Посилання скопійоване

Німеччина надала Україні новий пакет допомоги / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада територіальної оборони, pexels

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Туди увійшли боєприпаси, дрони та багато іншого. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

"Ця військова допомога надається двома способами: з одного боку, це кошти федерального уряду для зміцнення потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування постачань військового обладнання та інших матеріалів з промисловості. А також йдеться про постачання зі складів збройних сил Німеччини. Загалом Федеративна Республіка надала чи зобов’язалася надати на наступні роки військової допомоги на суму приблизно 28 мільярдів євро", – йдеться у повідомленні уряду.

Що містить новий пакет допомоги від Німеччини:

відео дня

4 машини розмінування WISENT 1;

4 патрульні автомобілі;

14 000 снарядів 155-мм;

250 засобів для розмінування;

10 розвідувальних БпЛА Vector із запасними частинами;

22 системи проти дронів;

12 терміналів SatCom;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

3 дистанційно керовані системи розмінування.

Що відомо про Wisent 1? Wisent 1 – це гусенична броньована інженерна машина створена на базі основного бойового танка Leopard 1, що призначена для розмінування. Головне її завдання - це створення проходів у мінному полі. Вона здійснює автоматичну розмітку розмінованої ділянки, щоб нею змогли пройти піхотинці та інша техніка. Wisent 1 MC оснащення мінним плугом шириною у 3,5 метри, система розмітки смуги руху, допоміжна лебідка та кран вантажопідйомністю 30 тонн. Про це повідомляє Мілітарний.

Передача Україні ракет Taurus

Нагадаємо, що у Шольца назвали три причини, чому Німеччина не надає Україні ракети Taurus. Потрібно налагодити виробництво зброї і боєприпасів – такі заходи необхідні, щоб забезпечити як Німеччину, так і Україну, сказав Йоханнес Арльт.

Олаф Шольц розповів, чому Україна не може отримати ракети Taurus. Канцлер Німеччини прокоментував причини гальмування з постачанням ракет. За його словами, для цього шукають найкращий момент, натякнувши, що прогрес буде.

Володимир Зеленський відреагував на відмову надати ракети Taurus. Президент України стверджує, що відмова в наданні Україні конкретної допомоги через відсутність віри може дорого обійтися.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.