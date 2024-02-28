Російський літак перетнув кордон: Німеччина та Франція підняли у повітря винищувачі

Війська Франції заявили, що також були вимушені підіймати винищувачі Mirage через російський літак.

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Російський літак перетнув кордон Фінляндії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Повітряні сили Німеччини 26 лютого підіймали у повітря винищувачі Eurofighter, щоб перехопити російський літак Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.

Німецькі військові повідомили у Twitter, що у місті Лааге був активований сигнал тривоги через фіксацію російського Іл-20М, який "без плану польоту був ідентифікований на південний схід від Гельсінкі нашим Eurofighter".

У Люфтваффе розповіли, що винищувач здійснив "візуальний контроль", після чого операція була завершена "без подальших інцидентів".

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Крім того, у повідомленні Генерального штабу військ Франції заявили, що також були вимушені підіймати винищувачі Mirage через російський літак Іл-20МЮ біля узбережжя Естонії.

"Мета: захистити повітряний простір наших балтійських союзників", - акцентували в збройних силах Франції.

Нагадаємо, що українські сили знищили російський літак А-50. У Росії впав літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. Його збили в ході спільної операції ГУР і Повітряних сил ЗСУ. Його збили в районі Азовського моря, а самі уламки впали на території Краснодарського краю.

Україна почала масштабно збивати російські літаки. Військові експерти вважають, що російська активність у повітрі може знизитися. Для росіян життєво важливо використовувати КАБи на лінії бойового зіткнення, це саме те, що допомагає розкривати наші оборонні рубежі.

Що відомо про літак Іл-20 Іл-20 - радянський літак радіоелектронної розвідки та РЕБ на базі Іл-18, обладнаний РЛС бічного огляду, ІЧ-сканером та іншими датчиками. Существует также Ил-20РТ, предназначенный для получения ракетно-космической телеметрии, пишет Википедия.

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