Шпигунство, диверсії та війна у космосі: у Німеччині описали сценарій атаки на НАТО

Німецький уряд у звіті Бундестагу описав один з ймовірних сценаріїв можливого конфлікту неназваного агресора з НАТО, ґрунтуючись на уроках повномасштабної війни Росії проти України.
У документі, який є в розпорядженні видання Європейська правда, йдеться про те, що "напад агресора є ймовірним сценарієм". Атака може бути гібридною та/або із застосуванням всього арсеналу сучасних збройних сил у всіх вимірах (сухопутний, повітряний/космічний, морський, кібернетичний та інформаційний).
Зазначається, що війна Росії проти України підтвердила, що сучасні військові дії поєднують класичні та неконвенційні операції. До останніх відносяться кібератаки, кампанії з дезінформації та диверсії.
Сценарій нападу на НАТО
Автори описали один зі сценаріїв нападу агресора, згідно з яким конфлікт розбивається на чотири фази.
Фаза І. Ключова особливість цієї фази - гібридний вплив відбувається таємно, і зв'язати його з агресором одразу неможливо.
Перша фаза триває з різним ступенем інтенсивності кілька років. Вона передбачає гібридний вплив агресора: шпигунство, кібератаки, диверсії та атаки на життєво важливі й оборонно важливі об'єкти і критичну інфраструктуру.
Фаза II. Триває кілька місяців і передбачає розгортання військ агресора на східних кордонах НАТО, а також розгортання сил НАТО для стримування у відповідь. Гібридний вплив триває, але стає більш інтенсивним, а його приховування - все меншим.
Фаза III. Триває щонайменше один рік і передбачає відкриту військову агресію проти території НАТО - вибіркові атаки із застосуванням конвенційних і неконвенційних засобів, зокрема по цілях на території ФРН, а також ймовірні перебої в роботі супутників у космосі.
Фаза IV. Війська агресора прориваються через оборонні лінії НАТО на територію Німеччини. Також передбачається повномасштабне збройне протистояння в космосі.
Сценарій передбачає, що фаза завершується "домовленістю про припинення вогню не раніше, ніж через кілька місяців".
Уряд Німеччини пропонує брати цей сценарій в якості основи для побудови концепції цивільного захисту, причому відповідні відомства на його основі можуть додатково моделювати "підсценарії" для більш ефективної оборони.
Який розвиток подій передбачають інші сценарії нападу агресора - не уточнюється.
Інші сценарії нападу на країни НАТО
Це не перший сценарій агресії проти країн НАТО, який розглядають уряди західних країн. Зокрема, в січні німецьке видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу вже писало про те, що Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. У документі детально викладався можливий "шлях до конфлікту" між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем. Кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.
Пізніше повідомлялося, що Bild опублікувало сценарій, який в НАТО вважають базовим. Однак є ще один - потенційне захоплення агресором Росією шведського острова Готланд, писало видання Redaktionsnetzwerk Deutschland. Другий сценарій передбачає агресію проти країн Балтії. В Альянсі побоюються першого варіанту розвитку подій.
Пізніше директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал журналістів Bild, згідно з яким "НАТО готується до війни з Росією", заснований на документі, де прописаний навчальний сценарій. Варіанти розвитку подій в сценаріях завжди вигадані. Сам сценарій призначений для того, щоб перевірити військові можливості країн у певній галузі.
Ризик війни Росії і НАТО
Президент Франції Еммануель Макрон на неформальному саміті на підтримку України в Парижі 26 лютого заявив, що країна-агресор Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна - лише "перша мета" країни-агресора РФ. За її словами, Європа повинна обмежити витрати на соціальне забезпечення і зниження податків, щоб стримати РФ за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони і безпеки. Про це вона заявила в інтерв'ю Financial Times.
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