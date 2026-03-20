Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Що буде з виплатами та притулком: дипломати вирішують долю українців у Європі

Сергій Кущ
20 березня 2026, 23:55
ЄС продовжив дію тимчасового захисту для українських біженців до березня 2027 року, але Єврокомісія рекомендувала поступово згортати програму.
Дипломати вирішують, що буде з українськими біженцями в Європі
Дипломати вирішують, що буде з українськими біженцями в Європі

Ви дізнаєтеся:

  Зараз у Європі перебуває близько 4,35 млн українців
  • Чи отримають вони притулок

Євросоюз розглядає можливість чергового продовження захисту для українських біженців.

Європейські дипломати та інші офіційні особи обговорять це питання на технічному засіданні наступного тижня, пише Euractive.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Механізм тимчасового захисту українців був запроваджений у 2022 році, він дозволив українцям, які втекли від війни, легально залишатися на території країн ЄС. Спочатку він задумувався як тимчасовий захід.

Минулого року ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року, але Єврокомісія рекомендувала поступово згортати програму і переводити українців на більш стабільний правовий статус.

Однак, як з'ясувало видання, прогрес у цьому питанні повільний і нерівномірний.

У виданні зазначають, що деякі країни приступили до розробки механізмів виходу з режиму тимчасового захисту, інші відстають у цьому питанні.

ТОП-4 головні причини депортації українців із країн ЄС
ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС / Главред — інфографіка

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, у Чехії обговорюють можливий перегляд закону lex Ukraine, що регулює перебування українських біженців. Голова Палати депутатів і лідер руху "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура заявив, що діючі правила нібито створюють ризики для безпеки держави і потребують оновлення.

Як повідомляв Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово скасовує спецрежим для українських біженців і переводить їх у єдину систему тимчасового захисту. Нові правила змінюють умови перебування, соціальну підтримку та доступ до послуг, зокрема обмежують виплати та медичну допомогу для дорослих.

У партії канцлера Німеччини пропонують посилити міграційну політику, зокрема щодо українських чоловіків. Тих із них, хто придатний до служби, пропонують відправляти на батьківщину. Відповідні вимоги викладені в проекті рішення ХСС для зимової наради партії, яка незабаром відбудеться в монастирі Зеон у Баварії.

Про джерело: Euractive

Euractiv — це онлайн-ЗМІ, що спеціалізується на політиці ЄС.

Засноване в 1999 році, штаб-квартира знаходиться в Брюсселі.

Висвітлює рішення та політику Євросоюзу, роботу інститутів ЄС, економіку, енергетику, технології та міжнародні відносини.

Працює як вузькоспеціалізоване політичне медіа. Має мережу журналістів у різних країнах Європи (близько 50 редакторів).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Европа беженцы
Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти