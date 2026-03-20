Що буде з виплатами та притулком: дипломати вирішують долю українців у Європі

ЄС продовжив дію тимчасового захисту для українських біженців до березня 2027 року, але Єврокомісія рекомендувала поступово згортати програму.

Дипломати вирішують, що буде з українськими біженцями в Європі

Ви дізнаєтеся:

Зараз у Європі перебуває близько 4,35 млн українців

Чи отримають вони притулок

Євросоюз розглядає можливість чергового продовження захисту для українських біженців.

Європейські дипломати та інші офіційні особи обговорять це питання на технічному засіданні наступного тижня, пише Euractive.

Механізм тимчасового захисту українців був запроваджений у 2022 році, він дозволив українцям, які втекли від війни, легально залишатися на території країн ЄС. Спочатку він задумувався як тимчасовий захід.

Минулого року ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року, але Єврокомісія рекомендувала поступово згортати програму і переводити українців на більш стабільний правовий статус.

Однак, як з'ясувало видання, прогрес у цьому питанні повільний і нерівномірний.

У виданні зазначають, що деякі країни приступили до розробки механізмів виходу з режиму тимчасового захисту, інші відстають у цьому питанні.

Нагадаємо, у Чехії обговорюють можливий перегляд закону lex Ukraine, що регулює перебування українських біженців. Голова Палати депутатів і лідер руху "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура заявив, що діючі правила нібито створюють ризики для безпеки держави і потребують оновлення.

Як повідомляв Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово скасовує спецрежим для українських біженців і переводить їх у єдину систему тимчасового захисту. Нові правила змінюють умови перебування, соціальну підтримку та доступ до послуг, зокрема обмежують виплати та медичну допомогу для дорослих.

У партії канцлера Німеччини пропонують посилити міграційну політику, зокрема щодо українських чоловіків. Тих із них, хто придатний до служби, пропонують відправляти на батьківщину. Відповідні вимоги викладені в проекті рішення ХСС для зимової наради партії, яка незабаром відбудеться в монастирі Зеон у Баварії.

Про джерело: Euractive Euractiv — це онлайн-ЗМІ, що спеціалізується на політиці ЄС. Засноване в 1999 році, штаб-квартира знаходиться в Брюсселі. Висвітлює рішення та політику Євросоюзу, роботу інститутів ЄС, економіку, енергетику, технології та міжнародні відносини. Працює як вузькоспеціалізоване політичне медіа. Має мережу журналістів у різних країнах Європи (близько 50 редакторів).

