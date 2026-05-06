Грози, град та буревій увірвуться на Львівщину: коли погода стане небезпечною

На Львівщині оголосили перший рівень небезпечності.

Прогноз погоди на Львівщині на 7 травня

Ви дізнаєтеся:

Якою буде температура повітря вночі та вдень на Львівщині

Коли саме можливі дощі, грози та град

Який рівень пожежної небезпеки прогнозується на 7 травня

У четвер, 7 травня, погодні умови на Львівщині диктуватиме південно-східна частина циклонічної депресії над Європою. День буде теплим, проте ввечері можливі грози з градом. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території області температура повітря вночі становитиме 8-13° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21-26° тепла.

Протягом дня спостерігатиметься мінлива хмарність. Хоча перша половина дня пройде без опадів, у другій половині доби погода почне стрімко змінюватися. Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози, а подекуди град.

Через загрозу граду у області оголошено І рівень небезпечності. Очікується град діаметром 6-19 мм.

Вітер буде південно-західним із швидкістю 7-12 м/с, проте під час грози можливі шквали до 15-20 м/с.

Попередження про пожежну небезпеку

Крім цього у Львівській області та місті Львові 7 травня прогнозується надзвичайна (5-й клас) та висока (4-й клас) пожежна небезпека. Синоптики попереджають, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах у разі наявності джерел відкритого вогню.

Погода в Україні 7 травня

Погода у Львові 7 травня

У Львові в четвер ніч буде помірно теплою - від 8 до 10° тепла. Денна температура у місті коливатиметься в межах 22-24° тепла.

Як і на території області, львів’янам слід бути готовими до зміни погодних умов після обіду, коли вплив атмосферного фронту принесе у місто грозу з градом.

Як повідомляв Главред, у Харкові в найближчі дні температура повітря вдень підніметься до +27°. За даними синоптиків, 6–7 травня в області буде хмарна погода без істотних опадів, температура вдень становитиме +21…+26°, вночі +8…+13°.

Також з 6 по 8 травня в більшості регіонів встановиться надзвичайний рівень пожежної небезпеки через спеку та суху погоду. За прогнозом синоптикині Наталка Діденко, вдень температура повітря підніметься до +22…+27°C, місцями буде ще тепліше. Лише на Луганщині можливі локальні дощі.

Крім цього, у Дніпрі та області 6 травня очікується тепла весняна погода без опадів. Протягом дня буде невелика хмарність, вітер південний 5–10 м/с.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

