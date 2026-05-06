Смерть зірки "Баффі - винищувачка вампірів": названо причину

Спочатку близькі Ніколаса Брендона повідомляли, що смерть настала уві сні і була спричинена природними причинами.

Стала відома причина смерті зірки серіалу "Баффі — винищувачка вампірів"

Коротко:

Причиною смерті стали серцево-судинні захворювання

Актор також страждав від пневмонії

Американський актор Ніколас Брендон, відомий за серіалом "Баффі — винищувачка вампірів", помер у березні цього року. Спочатку його близькі повідомляли, що смерть настала уві сні і була викликана природними причинами. Однак нещодавно стали відомі уточнені дані.

Як повідомляє видання Page Six, у свідоцтві про смерть зазначено, що причиною стали серцево-судинні захворювання, пов'язані із закупоркою артерій та підвищеним артеріальним тиском.

Крім того, актор страждав від пневмонії, яка могла погіршити його стан.

"Розтин показав дорослого чоловіка з помітно збільшеним серцем, важким стенозом правої коронарної артерії, помірним стенозом лівої передньої низхідної та лівої циркумфлексальної артерій, гострою пневмонією та запаленням тонкого кишечника", – зазначено у свідоцтві про смерть.

До речі, у 2022 році Ніколас переніс серцевий напад і кілька операцій на хребті, про що сам повідомляв у соцмережах. Тоді актор просив у своїх шанувальників фінансову допомогу на лікування. Зараз цей пост видалено.

Про особу: Ніколас Брендон Ніколас Брендон — американський актор, найбільш відомий за роллю Ксандера Харріса в телесеріалі "Баффі — винищувачка вампірів". Першою помітною роллю Брендона став персонаж Ксандер Харріс у телесеріалі "Баффі — винищувачка вампірів". Після закінчення у 2003 році проекту Брендон приєднався до акторського складу ситкому "Секрети на кухні". У жовтні 2007 року Брендон приєднався до акторського складу телесеріалу "Мислити як злочинець".

