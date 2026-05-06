Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Смерть зірки "Баффі - винищувачка вампірів": названо причину

Віталій Кірсанов
6 травня 2026, 17:35
google news Підпишіться
на нас в Google
Спочатку близькі Ніколаса Брендона повідомляли, що смерть настала уві сні і була спричинена природними причинами.
Стала відома причина смерті зірки серіалу
Стала відома причина смерті зірки серіалу "Баффі — винищувачка вампірів" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Причиною смерті стали серцево-судинні захворювання
  • Актор також страждав від пневмонії

Американський актор Ніколас Брендон, відомий за серіалом "Баффі — винищувачка вампірів", помер у березні цього року. Спочатку його близькі повідомляли, що смерть настала уві сні і була викликана природними причинами. Однак нещодавно стали відомі уточнені дані.

Як повідомляє видання Page Six, у свідоцтві про смерть зазначено, що причиною стали серцево-судинні захворювання, пов'язані із закупоркою артерій та підвищеним артеріальним тиском.

відео дня

Крім того, актор страждав від пневмонії, яка могла погіршити його стан.

"Розтин показав дорослого чоловіка з помітно збільшеним серцем, важким стенозом правої коронарної артерії, помірним стенозом лівої передньої низхідної та лівої циркумфлексальної артерій, гострою пневмонією та запаленням тонкого кишечника", – зазначено у свідоцтві про смерть.

До речі, у 2022 році Ніколас переніс серцевий напад і кілька операцій на хребті, про що сам повідомляв у соцмережах. Тоді актор просив у своїх шанувальників фінансову допомогу на лікування. Зараз цей пост видалено.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що після першої репетиції української виконавиці LELEKA у Відні, її сценічний образ став предметом бурхливих дискусій. Фанати серйозно стурбовані, що елемент костюма може завадити співачці у найвирішальніший момент конкурсу.

Також Наталія Валевська поділилася спогадами про роботу з Аллою Пугачовою під час підготовки шоу "Різдвяні зустрічі". Вона відзначила неймовірну залученість Примадонни, яка протягом двох діб практично безперервно перебувала на репетиціях заради артистів.

Вас може зацікавити:

Про особу: Ніколас Брендон

Ніколас Брендон — американський актор, найбільш відомий за роллю Ксандера Харріса в телесеріалі "Баффі — винищувачка вампірів". Першою помітною роллю Брендона став персонаж Ксандер Харріс у телесеріалі "Баффі — винищувачка вампірів". Після закінчення у 2003 році проекту Брендон приєднався до акторського складу ситкому "Секрети на кухні".

У жовтні 2007 року Брендон приєднався до акторського складу телесеріалу "Мислити як злочинець".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
шоу-бізнес новини шоу бізнесу новини кіно
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Замість спеки - грози та сильний вітер: коли погода в Україні різко зміниться

Замість спеки - грози та сильний вітер: коли погода в Україні різко зміниться

18:29Синоптик
Грабунок і захоплення: розкрито плани РФ щодо окупованих територій

Грабунок і захоплення: розкрито плани РФ щодо окупованих територій

17:51Війна
Чи буде Україна дотримуватись перемир'я 8-9 травня - ЗМІ розкрили деталі рішення

Чи буде Україна дотримуватись перемир'я 8-9 травня - ЗМІ розкрили деталі рішення

17:18Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

Останні новини

19:10

Епоха можливостей чи втрачений шанс: Андрусів назвав, що чекає Україну

19:01

Виявився живим: "подарунок" від кота налякав господиню до крику

18:57

Ціна на популярну крупу різко рвонула вгору: яка вже вартість і що буде далі

18:51

"Одержима росіянами": Ніколь Кідман зізналася в любові до Достоєвського та Толстого

18:43

В Україні хочуть ввести податок на електрокари : чого чекати та як він діє у ЄС

"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари“Це мізерна сума, яка нічого не змінить”: Бучацький - про податок на електрокари
18:29

Замість спеки - грози та сильний вітер: коли погода в Україні різко зміниться

18:26

Навіть дуже брудна витяжка стане чистою за лічені хвилини - лайфхак

18:03

Кроти не переносять цей запах і самі втечуть з ділянки: що слід закопати на грядках

17:51

Грабунок і захоплення: розкрито плани РФ щодо окупованих територій

Реклама
17:44

Прокинулася з Джиганом: Седокова "залізла" в ліжко до репера-путініста

17:37

Зарядка в розетці: чи справді вона витрачає електроенергіюВідео

17:35

Смерть зірки "Баффі - винищувачка вампірів": названо причину

17:18

Чи буде Україна дотримуватись перемир'я 8-9 травня - ЗМІ розкрили деталі рішення

17:15

Зрив режиму тиші Росією: що стоїть за "перемир’ям" і чи відповість Україна 9 травняФото

17:05

Абсурдну назву навіть почали наносити на карти: як у СРСР хотіли перейменувати Миколаїв

17:04

Роками не могли зловити: чоловік виловив справжнього "монстра" з озера

17:01

Вікові межі мобілізації можуть розширити: названо умови та кого зачеплять зміни

16:59

Яку сукню обрати на літо 2026: 5 трендів виділять вас із натовпуВідео

16:52

Долар падає, а євро стрімко росте: новий курс валют на 7 травня

16:48

Ціна 50 гривень зникає з полиць: в Україні дорожчає популярний продукт

Реклама
16:34

Бронзова призерка Олімпійських ігор Дар’я Білодід здійснила мрію доньки українського захисника

16:11

Угорщина повернула Україні гроші Ощадбанку: Зеленський розкрив деталі

16:04

Обережно з сусідами для помідорів: які рослини можуть занапастити весь урожай

15:46

Нова магнітна буря атакує Україну: коли потужний шторм вщухне

15:41

Грози, град та буревій увірвуться на Львівщину: коли погода стане небезпечною

15:30

Чоловік провів 24 години на найнебезпечнішому острові: що він побачив

15:28

"Я цього боялася": нова актриса "Жіночого кварталу" зробила зізнання про дебют

15:26

Трійця у 2026 році припадає раніше, ніж зазвичай: коли її відзначаємо

15:25

Шквальний вітер, грози та град сунуть на Рівненщину: коли погода різко зміниться

15:20

Путініст Фадєєв відмовився приймати нагороду з рук Путіна: кумедна причина

15:11

Разом зі спекою на Житомирщину прийшла небезпека: про що попереджають синоптики

15:11

Люди, народжені у конкретні три місяці, поєднують інтелект та інтуїцію

15:02

Навіть досвідчені господині не знають: навіщо на тертці є колюча сторонаВідео

14:38

Гороскоп Таро на завтра, 7 травня: Скорпіону — пристрасть, Рибам — рішення

14:27

LELEKA занепокоїла фанатів вбранням для Євробачення-2026 — деталі

14:25

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

14:18

РФ двічі атакувала дитсадок в Сумах: під завалами знайшли загиблу, є пораненіФото

14:17

Переосмислення української міфології: прем’єра фільму "Мавка. Справжній міф" — ексклюзивно на платформі Київстар ТБ

14:15

Температура підніметься до +27°: яка погода буде в Харкові найближчими днями

14:10

Мало хто знає: як сказати "халатне відношення" українською - влучні варіанти

Реклама
14:00

Ракети здатні нести ядерний потенціал: в РФ раптово почали випробування

13:53

Рідкісне українське слово "манькут": що воно насправді означає

13:48

Податок на електромобілі в Україні: експерт пояснив, коли його можуть запровадити

13:13

Путін може вийти з бункера: Зеленський звернувся до РФ після зриву перемир'я

13:11

"Вона заборонила": відома співачка розкрила таємну сторону Алли Пугачової

13:03

"Ми не відмовлялися": в МЗС Росії зробили заяву щодо переговорів з Україною

12:59

"Ми не витримали": Даша Євтух терміново покинула Україну

12:51

Крутіше котлет: рецепт шикарної вечері з 250 грамів фаршу за 20 хвилин

12:48

Завершились зйомки продовження "Страстей Христових": дати прем'єри

12:47

Російська блогерка Лерчек, яка хворіє на рак, опинилася в центрі гучного скандалу

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти