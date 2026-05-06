Ракети здатні нести ядерний потенціал: в РФ раптово почали випробування

На кілька днів для частини росіян оголосили обмеження.

В МНС Росії оголосили терміни випробувань

Окупанти почали ракетні випробування на Камчатці

Через випробування в Усть-Камчатському окрузі оголошено обмеження

Вперше за останні 1,5 року країна-агресорка Росія оголосила про проведення ракетних випробувань на полігоні "Кура" в Усть-Камчатському окрузі. Про це повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій Камчатського краю.

По полігону росіяни здійснюють тестові удари ракетами, здатними нести ядерний заряд. На час цих випробувань людям та будь-якій техніці заборонили перебування та пересування там.

"Міноборони РФ попереджає жителів регіону про проведення випробувань на полігоні "Кура" в Усть-Камчатському окрузі в період із 6 по 10 травня включно", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про полігон "Кура"

Випробувальний полігон Космічних військ Повітряно-космічних сил Росії "Кура" на Камчатці розташований у болотистій місцевості на річці Озерна, за 500 кілометрів на північ від Петропавловська-Камчатського.

Чи може Путін вдарити ядерною зброєю по Україні

Главред писав, що за словами експерта Андрія Золотарьова, Путін й справді виявляє готовність до застосування ядерної зброї. Диктатор готовий переступити всі допустимі межі та використати ядерну зброю.

У Росії чітко вустами Путіна неодноразово заявили про те, що використання далекобійної зброї на території Росії буде розцінено як безпосередню участь інших країн у війні в Україні.

Ракетні випробування РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у лютому 2025 року російські військові провели чергові навчання із прихованого запуску міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" у Поволжі.

Комплекс Ярс / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що російська міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат", ймовірно, зазнала невдачі під час випробувань у вересні 2024 року.

Напередодні, у квітні 2022 року, російські окупанти провели в Північній глибинці пуск нової міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Поставлені перед стартом завдання були успішно виконані в повному обсязі.

Інші новини:

Про джерело: МНС Росії Міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих (МНС Росії) — федеральне міністерство Росії, що має у складі федеральну протипожежну службу, професійну аварійно-рятувальну службу (ПАРС), рятувальні військові формування. У веденні МНС Росії знаходяться і воєнізовані частини також, пише Вікіпедія.

