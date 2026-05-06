Ракети здатні нести ядерний потенціал: в РФ раптово почали випробування

- Окупанти почали ракетні випробування на Камчатці
- Через випробування в Усть-Камчатському окрузі оголошено обмеження
Вперше за останні 1,5 року країна-агресорка Росія оголосила про проведення ракетних випробувань на полігоні "Кура" в Усть-Камчатському окрузі. Про це повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій Камчатського краю.
По полігону росіяни здійснюють тестові удари ракетами, здатними нести ядерний заряд. На час цих випробувань людям та будь-якій техніці заборонили перебування та пересування там.
"Міноборони РФ попереджає жителів регіону про проведення випробувань на полігоні "Кура" в Усть-Камчатському окрузі в період із 6 по 10 травня включно", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про полігон "Кура"
Випробувальний полігон Космічних військ Повітряно-космічних сил Росії "Кура" на Камчатці розташований у болотистій місцевості на річці Озерна, за 500 кілометрів на північ від Петропавловська-Камчатського.
Чи може Путін вдарити ядерною зброєю по Україні
Главред писав, що за словами експерта Андрія Золотарьова, Путін й справді виявляє готовність до застосування ядерної зброї. Диктатор готовий переступити всі допустимі межі та використати ядерну зброю.
У Росії чітко вустами Путіна неодноразово заявили про те, що використання далекобійної зброї на території Росії буде розцінено як безпосередню участь інших країн у війні в Україні.
Ракетні випробування РФ - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у лютому 2025 року російські військові провели чергові навчання із прихованого запуску міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" у Поволжі.
Раніше повідомлялося, що російська міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат", ймовірно, зазнала невдачі під час випробувань у вересні 2024 року.
Напередодні, у квітні 2022 року, російські окупанти провели в Північній глибинці пуск нової міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Поставлені перед стартом завдання були успішно виконані в повному обсязі.
Про джерело: МНС Росії
Міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих (МНС Росії) — федеральне міністерство Росії, що має у складі федеральну протипожежну службу, професійну аварійно-рятувальну службу (ПАРС), рятувальні військові формування. У веденні МНС Росії знаходяться і воєнізовані частини також, пише Вікіпедія.
