Угорщина повернула Україні гроші Ощадбанку: Зеленський розкрив деталі

Зеленський подякував Угорщині за конструктив та цивілізований крок.

Повернення коштів Ощадбанку

Головне із заяви Зеленського:

Україна повернула з Угорщини кошти та цінності Ощадбанку

У березні їх захопили угорські спецслужби

Людей вдалося повернути ще швидше

Україні вдалося повернуті кошти та цінності Ощадбанку, які у березні захопили угорські спецслужби. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року", - йдеться у повідомленні. відео дня

Глава держави нагадав, що угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів.

Зеленський також додав, що людей вдалося повернути швидше, а зараз уже на українській території кошти й цінності в повному обсязі.

"Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок. Дякую всім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси нашої держави й наших людей", - підсумував президент.

Заяви Угорщини про "українську військову мафію"

Представник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий раніше говорив, що заяви глави МЗС Угорщини Сійярто про те, що гроші, які перевозили автомобілі Ощадбанку по угорській території можуть належати "українській військовій мафії", - це нісенітниця.

"В Україні ми говоримо: "На злодієві і шапка горить". Це означає, що "нечиста совість сама себе видає". Саме так і є", - наголосив він.

Затримання співробітників Ощадбанку в Угорщині - що відомо

Як повідомляв Главред, 6 березня стало відомо, що у Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України - співробітників Ощадбанку - і викрала гроші та цінності.

Пізніше в Угорщині опублікували відео нападу озброєної групи на інкасаторів українського Ощадбанку, які відповідно до міжнародних правил здійснювали перевезення готівки та дорогоцінних металів з Австрії до України.

12 березня Угорщина передала Ощадбанку незаконно затримані інкасаторські автомобілі. Водночас валюту та золото Будапешт не повернув.

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

