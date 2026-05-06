Продукт масового споживання стає делікатесом - ціни різко пішли вгору

За останній час продукт подорожчав щонайменше на 15-18%.

В Україні стрімко зросли ціни на скумбрію, оселедець та лосось

В Україні стрімко зросли ціни на рибу. Найбільше подорожчали скумбрія, оселедець, а також лососеві та осетрові види. Про це у коментарі УНІАН розповів економіст Олег Пендзин.

За словами експерта, більшість риби, яка продається в Україні, є імпортною, тому її ціна напряму залежить від логістики, валютного курсу та вартості енергоресурсів.

"Логістика різко зросла у ціні через здорожчання паливно-мастильних матеріалів, а також падіння гривні до долара", - пояснив Пендзин.

Він підкреслив, що ключовим чинником є подорожчання дизельного пального, яке активно використовується у вантажних перевезеннях. За його словами, вартість літра дизеля суттєво зросла за короткий проміжок часу, що напряму вплинуло на ціну доставки продуктів.

Додатковим фактором є відсутність промислового вилову морської риби в Україні. Основні обсяги постачання надходять з Європи, переважно у вигляді замороженої продукції.

Раніше частина свіжої риби доставлялася авіатранспортом, однак зараз цей варіант майже не використовується. Через це зросла залежність від наземної логістики з холодильним обладнанням, що потребує додаткових витрат на електроенергію.

Наскільки подорожчала риба

Економіст зазначає, що точні цифри змінюються залежно від регіону та ринку, однак загальна тенденція є однозначною - зростання цін.

"Ми просто говоримо, наприклад, що за останній час риба підскочила в ціні як мінімум на 15-18%", - пояснив Пендзин.

Він також зауважив, що вартість продукції в Україні нерівномірна. За його словами, у великих містах ціни зазвичай вищі через більшу купівельну спроможність населення та додаткові логістичні витрати.

За даними Мінфіну, у торговельних мережах ціни на окремі види риби вже досягли:

скумбрія — 310,55 грн/кг;

оселедець — у середньому близько 235 грн/кг;

короп живий — приблизно 265 грн/кг.

Експерт застеріг, що робити точні прогнози щодо подальшої динаміки цін складно через залежність від зовнішніх факторів.

Які продукти можуть подешевшати в травні - прогноз експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що вже зараз поява українських тепличних і польових овочів сприяє поступовому здешевленню продукції. Ця тенденція, за його прогнозом, посилюватиметься протягом травня завдяки зростанню пропозиції на ринку.

Найбільше зниження цін очікується на овочі та яйця. За оцінками Марчука, їхня вартість може знизитися приблизно на 7-10%.

Ціни на м’ясо, за прогнозом експерта, суттєво не зміняться. Можливі лише незначні коливання в межах 2-3%, що не матимуть значного впливу на ринок. Молочні товари можуть тимчасово подорожчати — приблизно до 5%. Водночас із початком літа очікується поступове здешевлення цієї категорії продукції.

Як повідомляв Главред, в Україні подешевшали деякі овочі, зокрема молода картопля, баклажани та помідори, як українського, так і імпортного виробництва. Молода картопля українського виробництва впала в ціні майже на 30%.

Також третій тиждень поспіль знижується вартість огірків. Тепличні господарства реалізують огірки за ціною 40-70 грн за кілограм.

Крім цього, зросли ціни на гречку. Вартість крупи піднялася приблизно до 75 грн/кг проти близько 54 грн у березні.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

