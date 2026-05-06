Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Продукт масового споживання стає делікатесом - ціни різко пішли вгору

Руслана Заклінська
6 травня 2026, 11:30
За останній час продукт подорожчав щонайменше на 15-18%.
Продукт масового споживання стає делікатесом - ціни різко пішли вгору
В Україні стрімко зросли ціни на скумбрію, оселедець та лосось / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Коротко:

  • Подорожчала скумбрія, оселедець, лососеві та осетрові види
  • Основні причини - імпортна залежність і зростання логістичних витрат
  • У середньому риба подорожчала на 15–18%

В Україні стрімко зросли ціни на рибу. Найбільше подорожчали скумбрія, оселедець, а також лососеві та осетрові види. Про це у коментарі УНІАН розповів економіст Олег Пендзин.

За словами експерта, більшість риби, яка продається в Україні, є імпортною, тому її ціна напряму залежить від логістики, валютного курсу та вартості енергоресурсів.

відео дня

"Логістика різко зросла у ціні через здорожчання паливно-мастильних матеріалів, а також падіння гривні до долара", - пояснив Пендзин.

Він підкреслив, що ключовим чинником є подорожчання дизельного пального, яке активно використовується у вантажних перевезеннях. За його словами, вартість літра дизеля суттєво зросла за короткий проміжок часу, що напряму вплинуло на ціну доставки продуктів.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Додатковим фактором є відсутність промислового вилову морської риби в Україні. Основні обсяги постачання надходять з Європи, переважно у вигляді замороженої продукції.

Раніше частина свіжої риби доставлялася авіатранспортом, однак зараз цей варіант майже не використовується. Через це зросла залежність від наземної логістики з холодильним обладнанням, що потребує додаткових витрат на електроенергію.

Наскільки подорожчала риба

Економіст зазначає, що точні цифри змінюються залежно від регіону та ринку, однак загальна тенденція є однозначною - зростання цін.

"Ми просто говоримо, наприклад, що за останній час риба підскочила в ціні як мінімум на 15-18%", - пояснив Пендзин.

Він також зауважив, що вартість продукції в Україні нерівномірна. За його словами, у великих містах ціни зазвичай вищі через більшу купівельну спроможність населення та додаткові логістичні витрати.

За даними Мінфіну, у торговельних мережах ціни на окремі види риби вже досягли:

  • скумбрія — 310,55 грн/кг;
  • оселедець — у середньому близько 235 грн/кг;
  • короп живий — приблизно 265 грн/кг.

Експерт застеріг, що робити точні прогнози щодо подальшої динаміки цін складно через залежність від зовнішніх факторів.

Які продукти можуть подешевшати в травні - прогноз експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що вже зараз поява українських тепличних і польових овочів сприяє поступовому здешевленню продукції. Ця тенденція, за його прогнозом, посилюватиметься протягом травня завдяки зростанню пропозиції на ринку.

Найбільше зниження цін очікується на овочі та яйця. За оцінками Марчука, їхня вартість може знизитися приблизно на 7-10%.

Ціни на м’ясо, за прогнозом експерта, суттєво не зміняться. Можливі лише незначні коливання в межах 2-3%, що не матимуть значного впливу на ринок. Молочні товари можуть тимчасово подорожчати — приблизно до 5%. Водночас із початком літа очікується поступове здешевлення цієї категорії продукції.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні подешевшали деякі овочі, зокрема молода картопля, баклажани та помідори, як українського, так і імпортного виробництва. Молода картопля українського виробництва впала в ціні майже на 30%.

Також третій тиждень поспіль знижується вартість огірків. Тепличні господарства реалізують огірки за ціною 40-70 грн за кілограм.

Крім цього, зросли ціни на гречку. Вартість крупи піднялася приблизно до 75 грн/кг проти близько 54 грн у березні.

Читайте також:

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

риба продукти харчування ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ціни на бензин та дизель знову зросли: скільки коштує пальне на АЗС 6 травня

Ціни на бензин та дизель знову зросли: скільки коштує пальне на АЗС 6 травня

11:26Економіка
Росіяни завдали удару дронами по центру Сум: під ударом – дитячий садок

Росіяни завдали удару дронами по центру Сум: під ударом – дитячий садок

11:20Україна
"Путіна цікавлять лише військові паради": глава МЗС заявив про зрив перемир'я

"Путіна цікавлять лише військові паради": глава МЗС заявив про зрив перемир'я

10:16Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та коли

В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та коли

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли сіяти огірки у ґрунт: ідеальні терміни для гарного врожаю

Коли сіяти огірки у ґрунт: ідеальні терміни для гарного врожаю

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Рекордний удар "Фламінго" по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти Кремля

Рекордний удар "Фламінго" по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти Кремля

Останні новини

12:51

Крутіше котлет: рецепт шикарної вечері з 250 грамів фаршу за 20 хвилин

12:48

Завершились зйомки продовження "Страстей Христових": дати прем'єри

12:47

Російська блогерка Лерчек, яка хворіє на рак, опинилася в центрі гучного скандалу

12:16

Казати "нижня білизна" неправильно - яку помилку часто роблять українціВідео

12:10

Китайський гороскоп на завтра, 7 травня: Півням — борги, Щурам — наполегливість

"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари“Це мізерна сума, яка нічого не змінить”: Бучацький - про податок на електрокари
12:01

Монети королів: двоє чоловіків знайшли стародавній скарб вікінгів у полі

11:56

Що робити з нарцисами після цвітіння: один неправильний крок може знищити цибулиниВідео

11:30

Продукт масового споживання стає делікатесом - ціни різко пішли вгору

11:28

Навіщо 7 травня нагрівати воду під променями сонця: яке церковне свято

Реклама
11:26

Водійські посвідчення в Україні будуть видавати з 15 років: уряд готує реформу

11:26

Ціни на бензин та дизель знову зросли: скільки коштує пальне на АЗС 6 травня

11:20

Росіяни завдали удару дронами по центру Сум: під ударом – дитячий садок

11:10

Навіть не десятка: Україна провалилася в рейтингу букмекерів на Євробаченні-2026

10:53

Коли сіяти буряк у 2026 році: після яких культур він росте найкращеВідео

10:31

Як правильно складати сумки в пологовий будинок: поради спеціаліста

10:25

Найкращі сусіди для кабачків: що посадити поруч, щоб отримати рекордний урожай

10:16

"Путіна цікавлять лише військові паради": глава МЗС заявив про зрив перемир'я

10:01

Китай постачає комплектуючі для "Шахедів" до РФ та Ірану: WSJ розкрив схему

09:52

"Виглядає не дуже": Андрій Джеджула наважився показати третю дружину

09:34

Гороскоп на завтра, 7 травня: Стрільцям - труднощі, Козорогам - несподванка

Реклама
09:28

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 травня (оновлюється)

08:41

Путін погрозами маскує страх перед 9 травня і не хоче визнавати реальність - ​ISW

08:36

РФ завдала удару по Херсонщині: пошкоджено будинки, карети швидкої допомоги та інфраструктуру

08:15

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:28

Росія завдала удару по Харкову за допомогою дронів: горять будинки, є постраждалий

07:20

У Пекіні з нетерпінням чекають на зустріч із Трампом, Клімовський пояснив, чомуПогляд

07:04

Не протрималися й години: Росія завдала удару по Україні після початку режиму тиші

06:13

Хитрість часів дефіциту: навіщо в СРСР садили по дві картоплини в одну лунку

05:55

"Більше не гнатимуся": Джордж Клуні вирішив покинути Голлівуд

05:11

Дивні рішення у квартирах СРСР: що вони насправді приховують

04:54

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

04:32

Як виставити антени роутера, щоб посилити сигнал Wi-Fi: один рух змінює всеВідео

04:18

Що потрібно зробити до сходу сонця у свято 6 травня: прикмети

04:00

Початок золотої ери: для чотирьох знаків зодіаку відкриються нові горизонти

03:45

РФ розхитує оборону: військовий розкрив плани окупантів

03:35

Квасоля дасть рекордний урожай: названо найкращих сусідів на грядці

03:09

Потужна спека накриває Україну: де буде майже +30 градусів

01:58

Вибори під час війни: в Раді назвали умови для відновлення голосування

01:00

Кухонні шафи більше не актуальні: яка технологія витісняє класичні меблі

Реклама
00:17

Ефект навпаки: які плями не можна прати при високих температурахВідео

05 травня, вівторок
23:59

Росіяни втратили вертоліт вартістю близько 15 мільйонів доларів: подробиці

23:45

Нова постіль з магазину: чому її обов’язково треба прати перед використанням

23:23

Люди дивом врятувались: росіяни атакували Шахедами будинки в СумахФото

23:11

У Зеленського назвали дієвий спосіб зупинити "тіньовий флот" Росії - що потрібно

22:52

Комарі розлетяться за хвилину: рослини, які діють краще за фумігатор

22:49

Держдеп дав "зелене світло" JDAM і не тільки: що і в яких обсягах отримає ЗСУ

22:12

Денний максимум підніметься: якою буде температура на Дніпропетровщині

21:24

Росія вдарила балістикою по Дніпру: кількість жертв швидко зростає, що відомо

21:15

Рекордний врожай перцю без дорогих добрив: експерт нагадав забутий методВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти