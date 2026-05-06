Ціна 50 гривень зникає з полиць: в Україні дорожчає популярний продукт

Анна Косик
6 травня 2026, 16:48
Одразу кілька видів хліба коштують тепер дорожче.
Супермаркети переписали ціни на хліб / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • У супермаркетах ціни на хліб підвищилися
  • Буханець хліба тепер коштує більше 50 гривень

В Україні знову зросли ціни на один із базових продуктів. Мова йде про хліб. Ціна на деякі його види вже перевищила 50 гривень за буханець. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Станом на сьогодні, 6 травня, хліб житній Столичний вагою 950 грамів коштує в середньому 51 гривню проти 49,85 гривень у квітні.

Водночас житній хліб Riga Бородинівський вагою 300 грамів ще дорожчий. Сьогодні середня ціна на нього становить 53,45 гривні, хоча минулого місяця його продавали по 52,36 гривні.

Нарізка пшеничного хліба вагою 650 грамів у супермаркетах коштує на початку травня 47,99 гривні. У квітні ціна на такий нарізаний хліб була нижчою - 45,73 гривні.

Нарізка пшеничного хліба Цар Хліб вагою 600 грамів сьогодні обійдеться покупцям у 52,03 гривні проти 50,71 гривень місяць тому.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на продукти в травні - думка експерта

Главред писав, що за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, на ринку м’яса ситуація залишається відносно стабільною, хоча можливі короткострокові коливання у період травневих свят - в межах 2-3%.

Молочна продукція у травні може тимчасово подорожчати. Ймовірне зростання в межах до 5%, однак із наближенням сезону великого молока очікується поступове зниження ціни.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні останнім часом стрімко зросли ціни на рибу. Найбільше подорожчали скумбрія, оселедець, а також лососеві та осетрові види.

Раніше повідомлялося, що в Україні за останні два дні помітно знизилися ціни на низку овочів, зокрема на молоду картоплю та баклажани. Подешевшала як українська, так і імпортна продукція.

ЦНещодавно стало відомо, що ціни на огірки в Україні продовжують стрімко знижуватися. За даними аналітиків, овоч дешевшає вже третій тиждень поспіль, а поточні ціни помітно впали за останні дні.

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

