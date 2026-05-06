Грабунок і захоплення: розкрито плани РФ щодо окупованих територій

Зеленський додав, що Україна вже неодноразово пропонувала Росії перейти до реальної дипломатії.

Плани РФ щодо окупованих територій

Головне із заяви Зеленського:

Росія має план, як використати тимчасово окуповані території

Навколо Москви збільшуються кільця протиповітряної оборони

Росія має робити кроки для завершення своєї війни

Країна-агресор Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації на тимчасово окупованих територіях, які провела на території захопленого Донбасу. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.

"Маємо чіткі документи щодо планів використання росіянами нашої тимчасово окупованої території. На південних українських землях, які перебувають зараз під окупацією, Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу", - йдеться у повідомлені. відео дня

Він додав, що росіяни планують проведення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ, а саме: титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту.

Також окупанти планують і подальші заходи щодо захоплення та вивезення цьогорічного врожаю зерна. Наразі Україна готується протидіяти.

Удари по території РФ

Зеленський розповів, що є і оновлена інформація щодо внутрішньої російської оцінки втрат від далекобійних санкцій.

"Обсяги прямих збитків і наслідків гальмування виробничих та експортних процесів у Росії зростають, і особливо негативний ефект це має для стану бюджетів російських регіонів. Фактичне банкрутство значної частини російських регіональних бюджетів не приховати", - зауважив глава держави.

Президент також дав окремі завдання ГУР щодо російської системи ППО.

"Бачимо, що цими тижнями навколо Москви додатково збільшуються кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів. Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію. Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Будуть визначені відповідні наші пріоритети", - підкреслив він.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Досягнення миру

Зеленський наголосив, що Україна вже неодноразово пропонувала Росії перейти до реальної дипломатії та забезпечити припиненням вогню необхідну довіру до дипломатичного процесу та умови для досягнення результату.

"Українські пропозиції на столі, і я вдячний партнерам України за підтримку нашої дипломатії та готовності діяти дзеркально. Росія має робити кроки для завершення своєї війни й для досягнення реального миру. Мир потрібен", - підсумував глава держави.

Умова перемир’я у війні

Глава Офісу президента України Кирило Буданов говорив, що оголошене Україною перемир’я демонструє реальне прагнення до миру з українського боку.

За його словами, йдеться не про символічні дати чи ідеологічні прив’язки, а про збереження людських життів і відновлення безпеки.

"Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру", - підкреслив він.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що йому подобається Зеленський і їх об'єднує бажання досягти врегулювання війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що переорієнтація уваги США на Близький Схід знизила тиск на Росію та створює ризик затягування війни.

Також відомо, що Україна досі не отримала відповіді від Сполучених Штатів на пропозицію президента Володимира Зеленського щодо приїзду американської делегації до Києва для проведення переговорів на рівні технічних груп.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

