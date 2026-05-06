Водійські посвідчення в Україні будуть видавати з 15 років: уряд готує реформу

Доступ до керування транспортними засобами українцям хочуть надавати поступово.

В Україні хочуть переглянути вікові норми керування транспортними засобами

В Україні планують провести реформу дорожнього законодавства, яка є частиною виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На сайті Верховної Ради вже зареєстровано відповідний законопроєкт №15200.

Він передбачає зміну системи допуску до керування транспортними засобами. В Україні з'являться нові категорії, відбудеться цифровізація документів, а також будуть переглянуті вікові умови.

Які нові категорії з'являться в Україні

Для мопедів та легких квадроциклів (до 45 км/год) буде введено категорію АМ. Для мотоциклів потужністю до 35 кВт проміжним етапом запровадять категорію А2. Крім цього будуть уточнені вимоги до категорій B, C, D.

Як право на керування транспортним засобом залежатиме від віку

Згідно із законопроєктом, в Україні планують керуватися принципом поступового доступу до керування транспортними засобами. Підлітки вже з 15 років зможуть отримати право на керування мопедами та легкими двоколісними транспортними засобами.

Категорії B і BE будуть доступні українцям з 17 років. Але буде важлива умова: керувати транспортним засобом неповнолітні зможуть тільки у супроводі досвідченого водія, який має стаж не менше двох років.

За наявності щонайменше двох років стажу на категорії A2 після 20 років громадяни зможуть керувати потужними мотоциклами категорії А. Без попереднього стажу прямий доступ до категорії буде після 24 років.

Право на керування транспортом категорій D і DE пропонують надавати з 24 років, або ж з 21 року, якщо водій має відповідну професійну підготовку.

Як зміняться вимоги щодо відновлення посвідчення

Після позбавлення посвідчення водіям доведеться повторно складати іспити та проходити медогляд. У разі тривалої перерви українців хочуть зобов'язати складати іспити заново.

Також реформа передбачає юридичне закріплення електронних водійських документів: посвідчення водія і техпаспорт можна буде використовувати у цифровому форматі без паперових аналогів, електронні документи матимуть таку ж силу, як і фізичні.

Чи будуть забирати старі авто в українців після техогляду

Главред писав, що за словами адвоката Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової, в Україні підхід до технічного стану автомобілів суттєво відрізняється від європейського, особливо коли йдеться про старі машини або транспорт із несправностями.

Попри поширені побоювання водіїв, сам факт віку авто чи невідповідності сучасним екостандартам не означає автоматичної заборони на його використання. Навіть якщо автомобіль старий і не відповідає екологічним стандартам рівня Євро-5, це саме по собі не є підставою для його зняття з експлуатації після обов’язкового техогляду.

Нагадаємо, Главред писав, що в ВРУ розглядали законопроєкт, який передбачав запровадження нових строків дії посвідчень водія — від 10 до 15 років залежно від категорії транспортного засобу. Однак його відкликали.

Раніше стало відомо, що в Україні розглядали внесення змін до правил отримання водійського посвідчення. Ключова зміна — збільшення інтервалів між спробами у разі невдалої здачі іспиту.

Напередодні повідомлялося, що під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа.

