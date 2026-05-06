Разом зі спекою на Житомирщину прийшла небезпека: про що попереджають синоптики

Прогноз погоди у Житомирі та області на 7 травня

У Житомирі та по всій області у четвер, 7 травня, збережеться по‑літньому тепла погода. День пройде під мінливою хмарністю, але без істотних опадів - небо час від часу затягуватимуть хмари, однак дощу синоптики не очікують. Подуватиме південно‑західний та південний вітер із помірною силою 7–12 м/с. Про це повідомляє Житомирський обласний центр з гідрометеорології.

За даними погодних експертів, у Житомирі вночі температура триматиметься на рівні 12–14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 27–29°. По області нічні показники становитимуть 10–15°, удень стовпчики термометрів піднімуться до 24–29°.

Прогноз пожежної небезпеки на Житомирщині / Фото: Житомирський обласний центр з гідрометеорології

Метеорологи попереджають, що 7 травня на території Житомирської області зберігатиметься надзвичайна, п’ятого класу, пожежна небезпека. Це означає, що навіть незначне займання може швидко поширитися, тож мешканців закликають бути максимально обережними з вогнем.

Як повідомляв Главред, початок травня на Житомирщині видався по‑літньому теплим: після затяжного прохолодного квітня область опинилася під впливом антициклону WINFRIED, який приніс хвилю субтропічного повітря з північної Африки.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

