Шквальний вітер, грози та град сунуть на Рівненщину: коли погода різко зміниться

Упродовж доби на Рівненщині прогнозується різка зміна погодних умов.

https://glavred.net/synoptic/shkvalnyy-veter-grozy-i-grad-nakroyut-rovenshchinu-kogda-pogoda-rezko-izmenitsya-10762481.html Посилання скопійоване

Погода в Рівному та області на 7 травня / facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

Яка буде погода в Рівному 7 травня

Коли Рівненщину накриють дощі з грозами

У які дні синоптики прогнозубть град

У четвер, 7 травня, на Рівненщині очікується контрастна погода. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів вночі, вдень можливі короткочасні дощі з грозами.

Подекуди очікується град, повідомиляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

відео дня

Якою буде погода в Рівному та області 7 травня

В четвер упродовж ночі по області стовпчики термометрів триматимуться на рівні +10…+15 градусів, у Рівному вночі очікуєтьсяя +12…+14 градусів.

Вдень на Рівненщині очікується +24…+29 градусів , у Рівному повітря прогріється до +25…+27 градусів.

Погода в Рівному на 2 тижні / Фото: meteoprog

Вітер переважатиме південно-західний, 7-12 м/с. У денні години місцями можливі шквали силою 15-20 м/с, що разом із грозами та градом може ускладнити ситуацію на дорогах і спричинити локальні пошкодження. Встановлено перший рівень небезпечності - жовтий.

Небезпечні погодні явища / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у найближчі дні в Харкові температура повітря вдень підвищиться до +27°. Про це повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології.

Крім того, початок травня в Житомирській області видався по-літньому теплим: після затяжного прохолодного квітня область опинилася під впливом антициклону WINFRIED, який приніс хвилю субтропічного повітря з Північної Африки.

У Полтавській області найближчими днями очікується справжня літня погода. Температура повітря в області вночі опуститься до 7-12 градусів тепла, а вдень коливатиметься в межах 21-26 градусів тепла.

Коли в Україні погіршиться погода - прогноз

За даними синоптикині Наталії Діденко, ще кілька днів в Україні зберігатиметься по-літньому тепла погода. Відчутні зміни очікуються лише наприкінці цього тижня.

Разом зі зниженням температури в більшості регіонів прогнозують опади - локальні дощі, місцями грози. Українцям радять бути готовими до погіршення погодних умов.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред