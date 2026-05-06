Шквальний вітер, грози та град сунуть на Рівненщину: коли погода різко зміниться

У четвер, 7 травня, на Рівненщині очікується контрастна погода. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів вночі, вдень можливі короткочасні дощі з грозами.
Подекуди очікується град, повідомиляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Якою буде погода в Рівному та області 7 травня
В четвер упродовж ночі по області стовпчики термометрів триматимуться на рівні +10…+15 градусів, у Рівному вночі очікуєтьсяя +12…+14 градусів.
Вдень на Рівненщині очікується +24…+29 градусів , у Рівному повітря прогріється до +25…+27 градусів.
Вітер переважатиме південно-західний, 7-12 м/с. У денні години місцями можливі шквали силою 15-20 м/с, що разом із грозами та градом може ускладнити ситуацію на дорогах і спричинити локальні пошкодження. Встановлено перший рівень небезпечності - жовтий.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у найближчі дні в Харкові температура повітря вдень підвищиться до +27°. Про це повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології.
Крім того, початок травня в Житомирській області видався по-літньому теплим: після затяжного прохолодного квітня область опинилася під впливом антициклону WINFRIED, який приніс хвилю субтропічного повітря з Північної Африки.
У Полтавській області найближчими днями очікується справжня літня погода. Температура повітря в області вночі опуститься до 7-12 градусів тепла, а вдень коливатиметься в межах 21-26 градусів тепла.
Коли в Україні погіршиться погода - прогноз
За даними синоптикині Наталії Діденко, ще кілька днів в Україні зберігатиметься по-літньому тепла погода. Відчутні зміни очікуються лише наприкінці цього тижня.
Разом зі зниженням температури в більшості регіонів прогнозують опади - локальні дощі, місцями грози. Українцям радять бути готовими до погіршення погодних умов.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
