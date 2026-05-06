Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Вона заборонила": відома співачка розкрила таємну сторону Алли Пугачової

Христина Трохимчук
6 травня 2026, 13:11
google news Підпишіться
на нас в Google
Наталія Валевська поділилася інформацією про те, що відбувається за лаштунками "Різдвяних зустрічей".
Алла Пугачова — Різдвяні зустрічі
Алла Пугачова — Різдвяні зустрічі / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

  • Як Алла Пугачова працювала над "Різдвяними зустрічами"
  • Що заборонила співачка

Відома співачка Наталія Валевська розповіла про свій досвід роботи з Аллою Пугачовою, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення. За словами артистки в інтерв'ю Наталії Влащенко, співпраця з Примадонною стала для неї неймовірним досвідом.

Валевська поділилася, що легендарна співачка дуже серйозно ставилася до Різдва як до релігійного свята. Пугачова була присутня на кожній репетиції і навіть заборонила використання нецензурної лексики під час підготовки до концерту.

відео дня
Максим Галкін, Алла Пугачова та Наталія Валевська
Максим Галкін, Алла Пугачова та Наталія Валевська / фото: instagram.com, Наталія Валевська

"Алла Борисівна дуже серйозно ставиться до самого свята Різдва. Вона заборонила вже покійному Борі Моїсеєву лаятися. Було зібрання, і Алла Борисівна виголошувала приблизно таку промову: "Дорогі друзі, зараз період чудес". Ми сиділи як школярі біля Примадонни і слухали. Я вбирала все як губка", — згадала Наталія.

Співачка зазначила, що під час підготовки до "Різдвяних зустрічей" у київському Палаці спорту Пугачова дві доби була присутня на репетиціях і допомагала кожному артисту розкрити себе на сцені. Незважаючи на те, що Примадонна вкладала в шоу багато зусиль, не всім учасникам концерту подобався такий підхід, адже Алла могла змінити номер у будь-який момент.

Алла Пугачова
Алла Пугачова зараз / фото: instagram.com, Алла Пугачова

"Вона сиділа на льоду. Вона мерзла, але нікуди не відходила. Її прикривали ковдрами, щоб вона зовсім не замерзла, настільки вона була залучена в процес. Вона кожному підказувала, що робити, брала участь просто в кожному номері. Вона допомагала розкрити сутність артиста з акторської точки зору. Працювала над твором як над маленькою виставою", — поділилася Валевська.

Також співачка розкрила гонорар за участь у "Різдвяних зустрічах". Наталія Валевська тоді отримала премію в розмірі 10 тисяч доларів, яку використала для розвитку своєї кар'єри.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що у Відні повним ходом йде підготовка до старту Євробачення-2026. Тим часом свіжі котирування букмекерів піднесли українським фанатам неприємний сюрприз: згідно з новими прогнозами, LELEKA покинула топ-10 головних претендентів на перемогу.

Також спроба Андрія Джеджули привідкрити завісу таємниці над своїм особистим життям обернулася скандалом. Ведучий показав у соцмережах свою третю дружину, але фанати залишилися розчаровані. Підписники відкрито висловили здивування через те, що Джеджула приховує зовнішність своєї обраниці.

Вас може зацікавити:

Про особу: Алла Пугачова

Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Алла Пугачова Наталія Валевська новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

14:25Україна
РФ двічі атакувала дитсадок в Сумах: під завалами знайшли загиблу, є поранені

РФ двічі атакувала дитсадок в Сумах: під завалами знайшли загиблу, є поранені

14:18Україна
Путін може вийти з бункера: Зеленський звернувся до РФ після зриву перемир'я

Путін може вийти з бункера: Зеленський звернувся до РФ після зриву перемир'я

13:13Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

Рекордний удар "Фламінго" по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти Кремля

Рекордний удар "Фламінго" по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти Кремля

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

Останні новини

14:27

LELEKA занепокоїла фанатів вбранням для Євробачення-2026 — деталі

14:25

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

14:18

РФ двічі атакувала дитсадок в Сумах: під завалами знайшли загиблу, є поранені

14:17

Переосмислення української міфології: прем’єра фільму "Мавка. Справжній міф" — ексклюзивно на платформі Київстар ТБ

14:15

Температура підніметься до +27°: яка погода буде в Харкові найближчими днями

"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари“Це мізерна сума, яка нічого не змінить”: Бучацький - про податок на електрокари
14:10

Мало хто знає: як сказати "халатне відношення" українською - влучні варіанти

14:00

Ракети здатні нести ядерний потенціал: в РФ раптово почали випробування

13:53

Рідкісне українське слово "манькут": що воно насправді означає

13:48

Податок на електромобілі в Україні: експерт пояснив, коли його можуть запровадити

Реклама
13:13

Путін може вийти з бункера: Зеленський звернувся до РФ після зриву перемир'я

13:11

"Вона заборонила": відома співачка розкрила таємну сторону Алли Пугачової

13:03

"Ми не відмовлялися": в МЗС Росії зробили заяву щодо переговорів з Україною

12:59

"Ми не витримали": Даша Євтух терміново покинула Україну

12:51

Крутіше котлет: рецепт шикарної вечері з 250 грамів фаршу за 20 хвилин

12:48

Завершились зйомки продовження "Страстей Христових": дати прем'єри

12:47

Російська блогерка Лерчек, яка хворіє на рак, опинилася в центрі гучного скандалу

12:16

Казати "нижня білизна" неправильно - яку помилку часто роблять українціВідео

12:10

Китайський гороскоп на завтра, 7 травня: Півням — борги, Щурам — наполегливість

12:01

Монети королів: двоє чоловіків знайшли стародавній скарб вікінгів у полі

11:56

Що робити з нарцисами після цвітіння: один неправильний крок може знищити цибулиниВідео

Реклама
11:30

Продукт масового споживання стає делікатесом - ціни різко пішли вгору

11:28

Навіщо 7 травня нагрівати воду під променями сонця: яке церковне свято

11:26

Водійські посвідчення в Україні будуть видавати з 15 років: уряд готує реформу

11:26

Ціни на бензин та дизель знову зросли: скільки коштує пальне на АЗС 6 травня

11:20

Росіяни завдали удару дронами по центру Сум: під ударом – дитячий садок

11:10

Навіть не десятка: Україна провалилася в рейтингу букмекерів на Євробаченні-2026

10:53

Коли сіяти буряк у 2026 році: після яких культур він росте найкращеВідео

10:31

Як правильно складати сумки в пологовий будинок: поради спеціаліста

10:25

Найкращі сусіди для кабачків: що посадити поруч, щоб отримати рекордний урожай

10:16

"Путіна цікавлять лише військові паради": глава МЗС заявив про зрив перемир'я

10:01

Китай постачає комплектуючі для "Шахедів" до РФ та Ірану: WSJ розкрив схему

09:52

"Виглядає не дуже": Андрій Джеджула наважився показати третю дружину

09:34

Гороскоп на завтра, 7 травня: Стрільцям - труднощі, Козорогам - несподванка

09:28

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 травня (оновлюється)

08:41

Путін погрозами маскує страх перед 9 травня і не хоче визнавати реальність - ​ISW

08:36

РФ завдала удару по Херсонщині: пошкоджено будинки, карети швидкої допомоги та інфраструктуру

08:15

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:28

Росія завдала удару по Харкову за допомогою дронів: горять будинки, є постраждалий

07:20

У Пекіні з нетерпінням чекають на зустріч із Трампом, Клімовський пояснив, чомуПогляд

Реклама
07:04

Не протрималися й години: Росія завдала удару по Україні після початку режиму тиші

06:13

Хитрість часів дефіциту: навіщо в СРСР садили по дві картоплини в одну лунку

05:55

"Більше не гнатимуся": Джордж Клуні вирішив покинути Голлівуд

05:11

Дивні рішення у квартирах СРСР: що вони насправді приховують

04:54

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

04:32

Як виставити антени роутера, щоб посилити сигнал Wi-Fi: один рух змінює всеВідео

04:18

Що потрібно зробити до сходу сонця у свято 6 травня: прикмети

04:00

Початок золотої ери: для чотирьох знаків зодіаку відкриються нові горизонти

03:45

РФ розхитує оборону: військовий розкрив плани окупантів

03:35

Квасоля дасть рекордний урожай: названо найкращих сусідів на грядці

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти