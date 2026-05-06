"Вона заборонила": відома співачка розкрила таємну сторону Алли Пугачової

Наталія Валевська поділилася інформацією про те, що відбувається за лаштунками "Різдвяних зустрічей".

Алла Пугачова — Різдвяні зустрічі / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Максим Галкін

Відома співачка Наталія Валевська розповіла про свій досвід роботи з Аллою Пугачовою, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення. За словами артистки в інтерв'ю Наталії Влащенко, співпраця з Примадонною стала для неї неймовірним досвідом.

Валевська поділилася, що легендарна співачка дуже серйозно ставилася до Різдва як до релігійного свята. Пугачова була присутня на кожній репетиції і навіть заборонила використання нецензурної лексики під час підготовки до концерту.

Максим Галкін, Алла Пугачова та Наталія Валевська / фото: instagram.com, Наталія Валевська

"Алла Борисівна дуже серйозно ставиться до самого свята Різдва. Вона заборонила вже покійному Борі Моїсеєву лаятися. Було зібрання, і Алла Борисівна виголошувала приблизно таку промову: "Дорогі друзі, зараз період чудес". Ми сиділи як школярі біля Примадонни і слухали. Я вбирала все як губка", — згадала Наталія.

Співачка зазначила, що під час підготовки до "Різдвяних зустрічей" у київському Палаці спорту Пугачова дві доби була присутня на репетиціях і допомагала кожному артисту розкрити себе на сцені. Незважаючи на те, що Примадонна вкладала в шоу багато зусиль, не всім учасникам концерту подобався такий підхід, адже Алла могла змінити номер у будь-який момент.

Алла Пугачова зараз / фото: instagram.com, Алла Пугачова

"Вона сиділа на льоду. Вона мерзла, але нікуди не відходила. Її прикривали ковдрами, щоб вона зовсім не замерзла, настільки вона була залучена в процес. Вона кожному підказувала, що робити, брала участь просто в кожному номері. Вона допомагала розкрити сутність артиста з акторської точки зору. Працювала над твором як над маленькою виставою", — поділилася Валевська.

Також співачка розкрила гонорар за участь у "Різдвяних зустрічах". Наталія Валевська тоді отримала премію в розмірі 10 тисяч доларів, яку використала для розвитку своєї кар'єри.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

