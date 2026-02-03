Рус
Скільки біженців повернуться в Україну після війни - в ООН дали свій прогноз

Віталій Кірсанов
3 лютого 2026, 17:19
Близько 4,3 мільйона українців отримали тимчасовий притулок за кордоном під час війни.
Після війни повернуться додому 3-3,5 мільйона українців
Після війни повернуться додому 3-3,5 мільйона українців

Коротко:

  • Після війни повернуться додому 3-3,5 мільйона українців
  • Люди швидше повернуться, якщо буде куди і до кого

Після закінчення війни на батьківщину повернуться від 3 до 3,5 млн українців. Про це на брифінгу для іноземних дипломатів "Прогнозування повернення біженців і розуміння наслідків для відновлення України: перші результати агент-орієнтованого прототипу" заявила представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт. Про це пише УНІАН.

Вона представила прогностичну модель, розроблену УВКБ ООН, щодо повернення біженців в Україну в разі закінчення війни. Зокрема, хто і куди повернеться, а також які умови будуть потрібні цим людям.

Кастель-Голлінгсворт вважає, що продовження війни є наслідком того, що все менше людей захочуть повернутися. Це стосується і біженців, і переселенців.

"Чим довше ви проживаєте в країні, яка вас прихистила, тим менша ймовірність вашого повернення. У липні 2024 року хотіли повернутися 61% біженців. У грудні 2025 року - 49%. Серед ВПО ці цифри становлять 73 і 35% відповідно", - сказала представниця УВКБ ООН.

Також вона нагадала, що близько 4,3 мільйона українців отримали тимчасовий притулок за кордоном під час війни.

"Модель нам показує, що повернуться додому 3-3,5 мільйона після завершення війни", - підкреслила вона.

Крім того, згідно з прогнозами ООН, більше українців повернеться з півдня і сходу Європи, менше - з півночі континенту.

"Є різниця між біженцями в центральній і східній Європі та північній. З півдня і сходу Європи прагнуть повернутися більше біженців, ніж з північної", - йдеться в повідомленні.

Люди швидше повернуться, якщо буде куди і до кого. З дітьми повернуться швидше. Важливо пам'ятати, що повернення буде визначатися наявністю робочого місця, житла, медичної допомоги.

Також чиновниця УВКБ ООН зазначила, що далеко не завжди люди будуть повертатися в рідні домівки, адже хтось втратив свій будинок, у когось він залишився в окупації. Значна кількість, за прогнозами ООН, повернеться до великих міст, де вже проживають тимчасово переміщені особи, і це додасть проблем владі цих міст, адже новоприбулих потрібно буде розмістити, забезпечити роботою, соціальною та медичною допомогою.

Водночас в ООН прогнозують, що коли настане мир з поступками з боку України, велика кількість біженців не захочуть повертатися.

Моделювання також показує, що більш імовірно повернуться літні, самотні люди та матері-одиначки з дітьми.

Також на прийняття рішення про повернення впливатиме доступність житла в Україні, наявність роботи, компенсація за втрачене житло, доступ до адміністративних послуг, медицини.

Що відомо про ООН?

Організація Об'єднаних Націй (ООН) — глобальна міжнародна організація, заснована 1945 року. Декларованою метою діяльності організації є підтримання й зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Штаб-квартира розміщується в Нью-Йорку. Організація має офіси в Женеві, Відні, Найробі та Гаазі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ООН беженцы війна Росії та України
11:25

Атака на серце Києва: РФ пошкодила музей біля "Батьківщини-матері"Фото

