Нові правила для українських біженців: що готує Євросоюз

Наступного тижня в ЄС вирішуватимуть, що робити з мільйонами українців.

ЄС може змінити правила захисту українців

Головне:

Зараз під захистом перебувають близько 4,35 млн українців

Їхній статус у країнах ЄС може змінитися

Обговорюється добровільне повернення в Україну

Євросоюз перегляне Директиву про тимчасовий захист від 2022 року, яка дозволила мільйонам українців, які втекли від війни, легально жити і працювати в Європі. Наступного тижня дипломати ЄС обговорять, чи продовжувати програму, в якому форматі й для яких категорій українців.

Як пише Euractive, рішення поки що не ухвалено, але дискусія вже вказує: система підтримки українців у Європі може змінитися найближчим часом.

"Наступного тижня європейські дипломати та офіційні особи зустрінуться на технічному засіданні, щоб розглянути можливість чергового продовження дії угоди, і якщо так, то на яких умовах, включаючи точний персональний та географічний охоплення", — йдеться в записці Євроради від 17 березня.

Минулого року європейські столиці ухвалили рекомендацію щодо поетапного згортання програми з метою "скоординованого переходу" до більш стабільного правового статусу українців, за якого дозвіл на проживання буде пов’язаний із роботою, навчанням або тривалим перебуванням, а також буде надано допомогу в добровільному поверненні до України, щойно дозволять умови.

ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС / Главред - інфографіка

Згідно з офіційними даними, наразі під захистом перебувають близько 4,35 млн українців: понад чверть у Німеччині, 22,3% — у Польщі, майже 10% — у Чехії.

Зазначається, що деякі країни почали розробляти механізми виходу з режиму тимчасового захисту.

"Хоча низка держав-членів почала розробляти механізми переходу з режиму тимчасового захисту, багато інших ще не встановили чітких процедур або керівних вказівок щодо питань проживання", — зазначається в документі.

У деяких європейських столицях набирає популярність варіант скорочення масштабів програми та перетворення її на більш обмежений "залишковий статус" — по суті, систему соціального захисту, призначену для найбільш вразливих груп населення або для тих, хто ще не може претендувати на інший правовий статус.

Спеціальний посланник Єврокомісії у справах українців, які проживають в ЄС, Ілва Йоханссон заявила раніше цього місяця, що "п’яти років достатньо для тимчасового захисту" і що необхідний новий підхід, навіть якщо війна триватиме.

"Якщо й буде якесь продовження, то воно має обмежувати масштаби та тривалість іншим способом, ніж просто продовження в нинішньому вигляді", — додала вона.

Як писав Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово скасовує спецрежим для українських біженців і переводить їх у єдину систему тимчасового захисту. Нові правила змінюють умови перебування, соціальну підтримку та доступ до послуг, зокрема обмежують виплати та медичну допомогу для дорослих.

Уряд Чехії хоче обмежити надання тимчасового захисту українським біженцям. Цей статус може більше не поширюватися на чоловіків працездатного віку та людей, які прибувають із західних регіонів України.

У партії канцлера Німеччини ХСС пропонують посилити міграційну політику, зокрема щодо українських чоловіків, придатних до служби, яких пропонують відправляти на батьківщину. Відповідні пропозиції викладені в проекті рішення для зимової наради партії в монастирі Зеон.

Ірландський уряд ухвалив рішення автоматично продовжити імміграційні дозволи для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Новий термін дії документів — до 4 березня 2027 року.

Про джерело: Euractive Euractiv — це онлайн-ЗМІ, що спеціалізується на політиці ЄС. Засноване у 1999 році, штаб-квартира знаходиться в Брюсселі. Висвітлює рішення та політику Євросоюзу, роботу інститутів ЄС, економіку, енергетику, технології та міжнародні відносини. Працює як вузькоспеціалізоване політичне медіа. Має мережу журналістів у різних країнах Європи (близько 50 редакторів).

